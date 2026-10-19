Alexandre Bloch dirige a la Orquesta RTVE con Javier Perianes como solista

La Orquesta Sinfónica RTVE continúa con su programación de temporada en el Teatro Monumental de Madrid bajo la batuta de su director titular, el maestro francés Alexandre Bloch. La formación propone un recorrido musical por tres de las firmas más influyentes de la música austrogermánica, viajando desde el lirismo pianístico del siglo XIX hasta el color de las grandes páginas orquestales del siglo XX.

Uno de los principales atractivos de la cita será la presencia sobre el escenario de Javier Perianes, uno de los pianistas españoles de mayor proyección internacional. Perianes, cuya carrera le ha llevado a colaborar con las principales orquestas y directores del mundo, se une a la Orquesta RTVE para interpretar una de las obras cumbres del piano romántico.

El concierto reúne tres obras que dialogan entre la melancolía, el dramatismo y la nostalgia a través de un repertorio profundamente representativo de sus respectivos autores.

La primera parte estará dedicada íntegramente al Concierto para piano en La menor, Op. 54, una obra fundamental de Robert Schumann. Concebida originalmente como una fantasía para su esposa, la virtuosa Clara Schumann, terminó convirtiéndose en un concierto completo de tres movimientos. En lugar de limitarse a la exhibición técnica y los fuegos artificiales habituales entre los solistas de la época, la obra propone un diálogo constante, íntimo y fluido entre el piano y las distintas secciones de la orquesta.

La segunda mitad del concierto se abrirá con Obertura trágica, Op. 81 de Johannes Brahms. Compuesta en el verano de 1880, muestra la faceta más seria, sobria y tormentosa del compositor. A través de una estructura formal impecable, Brahms construye una obra de carácter dramático y oscuro que sirve como antesala perfecta para el cierre de la velada.

El programa culminará con la suite de una de las óperas más célebres de Richard Strauss, El caballero de la rosa. Estrenada originalmente en 1911, la obra evoca con nostalgia el ambiente de la Viena del siglo XVIII mediante una brillante sucesión de valses y pasajes orquestales de gran opulencia sonora. La versión en suite concentra los mejores momentos de la partitura.