Tensión entre policía y manifestantes al irrumpir la huelga educativa de Madrid en un acto de Ayuso

Sí, como veis, en este cuarto día de huelga se ha convocado esta

hora

manifestación, este corte en la carretera, como dices, en la A3, con

más o menos a la

altura de Moratalaz.

Hay decenas de docentes de educación primaria, educación secundaria..

también las educadoras infantiles.

Vemos el amarillo aquí.

Se han congregado para cortar esta

carretera, la A3, a la altura de Moratalaz.

Estamos viendo que hay varios coches que están aquí parados, incluso

autobuses que no pueden transitar por esta carretera.

Lo que piden, mejoras de condiciones, también

aumento de salario, reducción en los ratios.

Esta es una de las primeras acciones que se convoca en

este cuarto día de huelga.

Como os decía, cortes en esta carretera, la A3 a la altura

de Moratalaz. Ahora mismo, recuerden, cortada la A3

a la altura de Moratalaz, en un momento además que es plena hora punta en

Madrid. Se están viendo ahora mismo a los

profesores que encaran su segunda jornada de huelga en defensa de la

educación pública

cortando una vía crucial a esta hora.

Sí, la verdad es que ese es un

punto complicadísimo.

Se puede generar un caos terrible hoy en Madrid.

Bueno, yo creo que..

todos los colectivos tienen todo el derecho del mundo a protestar y en un

momento

preelectoral pues que le hagan ver a los ciudadanos cuál es su situación

desde una

percepción que es de parte, es subjetiva, pero me parece muy bien que

lo trasladen siempre y cuando las protestas

sean pacíficas, pues me parece estupendo.

Yo creo que hay que tener un poco de

cuidado en eso... ...en que sean pacíficas...

...porque estamos viendo cómo está ardiendo toda Europa...

...aquí se han visto distintos puntos..

de vista políticos y causas y posibles consecuencias, pero hay un

factor económico también y es que el estado del bienestar europeo ha crecido

extraordinariamente

y si queremos mantenerlo y yo creo que no hay europeo que no quiera mantener

ese estado del bienestar

tienes que generar las condiciones de riqueza para financiarlo y eso no está

ocurriendo

No voy a decir que estemos en una situación tan crítica como la de 2008

porque no lo

estamos pero si hay alertas en los mercados el 1 de octubre por ejemplo

tuvo que intervenir los bancos centrales porque

el bono de Francia empezó a subir las primas de riesgo de una manera que se

les iba de las manos

es decir las primeras alertas se están viendo los mercados financieros no en

la vida real pero te

están diciendo que la economía está en una situación extremadamente

vulnerable, es muy frágil y hay

que saber gestionar esto con mucha inteligencia porque si a esa situación

precaria desde el punto de vista económico sumamos

la gasolina en la calle, al final vamos a perder todos, todos los europeos,

porque lo

que está en juego es un modelo de Europa que creo que más a la derecha

más a la izquierda todos

los europeos queremos mantener discúlpenme que he dicho por error que

es la segunda jornada de huelga no no la segunda jornada

de huelga indefinida de la educación pública en Madrid.

Ahora mismo esta es la imagen

en directo que estamos recibiendo precisamente de la 3 donde los docentes

han cortado el tráfico y están desplegando

una pancarta en apoyo a la educación pública en la comunidad.

Saben que los profesores piden mejores

condiciones para la enseñanza, ratios más bajas, que se aclimaten las aulas y

también mejores salariales

...porque insisten, es una comunidad...

...donde el nivel de vida es altísimo...

...la carestía de vida es altísima..

y ellos tienen algunos de los salarios más bajos.

Jesús, lo que está claro es que estábamos hablando de una oleada de

indignación de malestar social que está cruzando buena parte de Europa y

también distintos puntos de

globo y comienza siempre por lo mismo.

Los primeros que protestan son los jóvenes

y son en el sector de la educación

básicamente porque los jóvenes son los que están viendo claramente que la

precariedad se ha convertido para ellos en un rasgo

estructural. Empiezan a percibir de forma cada vez

más clara que no hay sitio para ellos en el juego

en el juego sociopolítico y económico, evidentemente, que define hoy en día a

los que llamamos

países desarrollados y, por lo tanto, lo que pretenden es corregir el rumbo

sobre todo en un momento en el que, recordémoslo, porque creo que es un

factor muy a considerar, en el momento en el que estamos viendo

un énfasis en las posiciones militaristas que llevan a un rearme que

desde el punto de vista de la Unión

Europea obligan en un determinado momento a tomar la decisión de si se

ponen más huevos en la cesta de..

presupuestos para el capítulo de defensa o si se ponen en el

mantenimiento del estado de bienestar

Y desde ese punto de vista yo creo que ha sido Macron el único gobernante

dentro de la Unión Europea que de manera abierta

ha planteado a sus ciudadanos que efectivamente va a haber sacrificios

porque va a haber recortes

claros en el estado de bienestar, en educación, en sanidad, en pensiones, en

todas las políticas públicas

que son transversales para el conjunto de la población, en la medida en la que

se nos plantea una supuesta

amenaza militar por parte de Rusia que nos obliga a gastar más en defensa.

Y todo eso tensiona todavía más

una situación que ya era muy precaria y por lo tanto no es de extrañar

evidentemente que los que

no encuentran sitio, los que se ven expulsados de ese juego político y

económico sean los primeros que se movilicen para intentar corregir el

rumbo.

De momento lo están haciendo a su manera

con movilizaciones, con paros, con huelgas, desgraciadamente en algunos

casos con la incorporación de otros

elementos que buscan con la violencia reventar directamente la situación y de

lo que se

trata es de ver cómo responden hoy en día los gobiernos y eso es precisamente

lo que hay que destacar, que no

está habiendo una respuesta adecuada, que de momento, lo habéis señalado

anteriormente, de momento ni las instituciones

comunitarias ni los gobiernos nacionales están encontrando la manera

de evitar esa polarización, de evitar esas

movilizaciones y de responder de manera satisfactoria a demandas que son muy

básicas para cualquiera de los ciudadanos

de un país que se considera desarrollado

Si se incorporan hasta ahora, esta es la imagen en directo de la carretera A3

en Madrid, donde los profesores de la educación pública que encaran su

segunda jornada de

huelga indefinida...

...han parado el tráfico.

Y hay que subrayar, Ana, que estos profesores, aparte de

mejoras en sus condiciones laborales, están peleando por que mejore la

educación pública

las condiciones de la educación pública para los alumnos, que es precisamente

por donde estalló toda la protesta en Francia

claro efectivamente hay aquí hay dos cuestiones una no se trata del

solo del caso francés, puesto que España no tiene las cifras económicas

al revés que tiene Francia, que está en un pésimo momento, y España está en un

buen momento en

cifras macroeconómicas, pero aquí se mezcla además el tema del modelo

ideológico,

de la Comunidad de Madrid con la privatización y cada vez menor

financiación a la

educación pública. Es decir, aquí hablamos no de recursos,

porque Madrid además es la comunidad más rica, sino

de un modelo ideológico...

...que apuesta por la privatización de la escuela pública..

salarios muy precarios aquí es una cuestión transversal que afecta no sólo

en la educación pública sino

a todos los sectores.

Y después está el tema de que si la reivindicación de un estado

de bienestar de carácter público es el amplio abanico de las izquierdas que

van desde

la socialdemocracia hasta la izquierda más comunista, digamos

pero cuando está cuando la democracia no da respuesta a la

reivindicaciones transversales de los individuos es cuando entra la

ultraderecha y ahí

estamos viendo en Francia como Marine Le Pen va con mucho y su mensaje casi

institucional

de hoy lo confirma, va con mucho liderando las encuestas

...y aquí la gran subida de Vox también en Madrid...

...en las encuestas también da fe de ello..

Por lo tanto, esta es una reivindicación no solo contra el modelo

de privatización de la Comunidad de Madrid, sino

contra los agujeros de quienes apuestan por los servicios públicos y sin

embargo, no hacen reformas fiscales que financien adecuadamente esos servicios

Pues es una mañana de muchísima actualidad que estamos descubriendo

prácticamente en directo con esta iniciativa de los profesores

de la educación pública cortando la A3 en Madrid.

Allí siguen, vamos a tener la mirada puesta allí

Estamos viendo que llegan los primeros furgones de antidisturbios, se

despliega la Policía Nacional precisamente

en la A3 en un acto absolutamente sorpresivo en el que han descalgado

pancartas, pancartas gigantes en

defensa de la educación pública y aparte que han cortado como les decimos

el

tráfico, con lo cual mañana complicada en Madrid comienza la segunda jornada,

la segunda semana de

huelga indefinida de los profesores de la educación pública que exigen mejoras

laborales y una mejor educación para

los alumnos en las aulas.