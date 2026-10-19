Tensión entre policía y manifestantes al irrumpir la huelga educativa de Madrid en un acto de Ayuso
- Los profesores cortan la A-3 con pupitres durante la hora punta en su cuarta jornada de paro indefinido
- La consejera Mercedes Zarzalejo suspende su visita al IES Antonio Palacios ante el acoso de 300 docentes
La tensión en la educación pública madrileña ha alcanzado su punto más crítico durante el inicio de la segunda semana de huelga indefinida convocada por la comunidad docente. Un multitudinario grupo de profesores en lucha ha irrumpido este lunes en los aledaños del Palacio de Santoña, sede de la Cámara de Comercio de Madrid, donde la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, clausuraba un foro económico.
La irrupción de los manifestantes derivó en momentos de elevada crispación, con empujones, el bloqueo de las salidas del edificio y la posterior intervención de la Policía Nacional, que ejecutó cargas policiales para dispersar la protesta y evacuar a la comitiva autonómica. El altercado se enmarca en una jornada de movilización masiva que también ha dejado un bloqueo con pupitres en la autovía A-3 y la suspensión de la agenda de la consejera de Educación.
Tensión y cargas en Santoña
Los acontecimientos en el Palacio de Santoña se han desencadenado a última hora de la mañana, cuando centenares de educadores concentrados frente a la cercana Consejería de Educación han marchado hacia el lugar donde intervenía Díaz Ayuso. A su llegada, los manifestantes cercaron los accesos del inmueble al grito de consignas en defensa de la enseñanza pública.
La aglomeración ha impedido durante más de una hora que los asistentes y la propia presidenta pudieran abandonar las instalaciones con normalidad. Ante la imposibilidad de reconducir la situación, furgones de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional se desplegaron en la zona. Los agentes abrieron paso mediante cargas de contención, generándose escenas de tensión entre el humo y el estruendo de las caceroladas.
Visiblemente enojada tras los incidentes, Isabel Díaz Ayuso ha arremetido con dureza contra la protesta y responsabilizó directamente al Gobierno central. En declaraciones vertidas tras abandonar el recinto, la jefa del Ejecutivo madrileño ha acusado al presidente Pedro Sánchez y a la "izquierda antidemocrática" de orquestar una estrategia de acoso personal e institucional.
"Quiero saber por qué no hay policía y no hay refuerzos allá donde es evidente que estas cosas están sucediendo", ha denunciado la presidenta regional, señalando al Gobierno central y al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por la "violencia que se está produciendo en las calles". Ayuso ha sugerido, además, una intencionalidad política para desestabilizar a la Administración autonómica.
Ayuso denuncia el "secuestro de los alumnos"
La líder del Partido Popular madrileño ha elevado el tono de su discurso para asegurar que su equipo no cederá ante las presiones sindicales. Díaz Ayuso aseveró que un Gobierno democrático no puede "vivir ni bajo el miedo ni bajo el chantaje".
En este sentido, ha dirigido un mensaje al jefe del Ejecutivo central: "Si Pedro Sánchez piensa que por acosarme y mandarme a los sindicatos a las huelgas mientras él va del enamorado de España nos va a amedrentar en la Comunidad de Madrid, se equivoca pero muy mucho, porque estamos en democracia". La presidenta añadió además que "en democracia, si tienes que dejar el poder, te vas a tu casita y lo soportas", insinuando que las protestas responden al malestar de la izquierda por sus derrotas electorales.
Asimismo, Díaz Ayuso ha censurado el comportamiento de los profesores en huelga al considerar que el conflicto está manipulado. La presidenta autonómica lamentó que "la educación de los hijos de todos esté en manos de gente así de violenta, que no respeta ni siquiera el derecho de los niños a ir al colegio".
Según sostiene, los manifestantes están "untados por los sindicatos" y mantienen a miles de estudiantes "secuestrados" como rehenes de un conflicto partidista. Díaz Ayuso enfatizó que "la gente no quiere estos follones, quiere vivir en paz" y pronosticó que la agitación remitirá en cuanto se celebren los próximos comicios del 29 de noviembre.
Caos matinal en la autovía A-3
El choque frente a la Cámara de Comercio no fue la única acción destacada en esta jornada de paros en la enseñanza. Desde primera hora de la mañana, el caos se apoderó del tráfico del sudeste de la capital debido a una acción relámpago organizada por las plataformas docentes.
A la altura del kilómetro 5 de la autovía A-3 (Madrid-Valencia), en el ramal de conexión con la M-30 en Moratalaz, decenas de profesores bloquearon la circulación de entrada a la ciudad. Los manifestantes, vestidos con camisetas verdes de la escuela pública y amarillas de educación infantil, desplegaron una gran pancarta e instalaron hileras de pupitres escolares cruzados en mitad de la calzada.
Sí, como veis, en este cuarto día de huelga se ha convocado esta
hora
manifestación, este corte en la carretera, como dices, en la A3, con
más o menos a la
altura de Moratalaz.
Hay decenas de docentes de educación primaria, educación secundaria..
también las educadoras infantiles.
Vemos el amarillo aquí.
Se han congregado para cortar esta
carretera, la A3, a la altura de Moratalaz.
Estamos viendo que hay varios coches que están aquí parados, incluso
autobuses que no pueden transitar por esta carretera.
Lo que piden, mejoras de condiciones, también
aumento de salario, reducción en los ratios.
Esta es una de las primeras acciones que se convoca en
este cuarto día de huelga.
Como os decía, cortes en esta carretera, la A3 a la altura
de Moratalaz. Ahora mismo, recuerden, cortada la A3
a la altura de Moratalaz, en un momento además que es plena hora punta en
Madrid. Se están viendo ahora mismo a los
profesores que encaran su segunda jornada de huelga en defensa de la
educación pública
cortando una vía crucial a esta hora.
Sí, la verdad es que ese es un
punto complicadísimo.
Se puede generar un caos terrible hoy en Madrid.
Bueno, yo creo que..
todos los colectivos tienen todo el derecho del mundo a protestar y en un
momento
preelectoral pues que le hagan ver a los ciudadanos cuál es su situación
desde una
percepción que es de parte, es subjetiva, pero me parece muy bien que
lo trasladen siempre y cuando las protestas
sean pacíficas, pues me parece estupendo.
Yo creo que hay que tener un poco de
cuidado en eso... ...en que sean pacíficas...
...porque estamos viendo cómo está ardiendo toda Europa...
...aquí se han visto distintos puntos..
de vista políticos y causas y posibles consecuencias, pero hay un
factor económico también y es que el estado del bienestar europeo ha crecido
extraordinariamente
y si queremos mantenerlo y yo creo que no hay europeo que no quiera mantener
ese estado del bienestar
tienes que generar las condiciones de riqueza para financiarlo y eso no está
ocurriendo
No voy a decir que estemos en una situación tan crítica como la de 2008
porque no lo
estamos pero si hay alertas en los mercados el 1 de octubre por ejemplo
tuvo que intervenir los bancos centrales porque
el bono de Francia empezó a subir las primas de riesgo de una manera que se
les iba de las manos
es decir las primeras alertas se están viendo los mercados financieros no en
la vida real pero te
están diciendo que la economía está en una situación extremadamente
vulnerable, es muy frágil y hay
que saber gestionar esto con mucha inteligencia porque si a esa situación
precaria desde el punto de vista económico sumamos
la gasolina en la calle, al final vamos a perder todos, todos los europeos,
porque lo
que está en juego es un modelo de Europa que creo que más a la derecha
más a la izquierda todos
los europeos queremos mantener discúlpenme que he dicho por error que
es la segunda jornada de huelga no no la segunda jornada
de huelga indefinida de la educación pública en Madrid.
Ahora mismo esta es la imagen
en directo que estamos recibiendo precisamente de la 3 donde los docentes
han cortado el tráfico y están desplegando
una pancarta en apoyo a la educación pública en la comunidad.
Saben que los profesores piden mejores
condiciones para la enseñanza, ratios más bajas, que se aclimaten las aulas y
también mejores salariales
...porque insisten, es una comunidad...
...donde el nivel de vida es altísimo...
...la carestía de vida es altísima..
y ellos tienen algunos de los salarios más bajos.
Jesús, lo que está claro es que estábamos hablando de una oleada de
indignación de malestar social que está cruzando buena parte de Europa y
también distintos puntos de
globo y comienza siempre por lo mismo.
Los primeros que protestan son los jóvenes
y son en el sector de la educación
básicamente porque los jóvenes son los que están viendo claramente que la
precariedad se ha convertido para ellos en un rasgo
estructural. Empiezan a percibir de forma cada vez
más clara que no hay sitio para ellos en el juego
en el juego sociopolítico y económico, evidentemente, que define hoy en día a
los que llamamos
países desarrollados y, por lo tanto, lo que pretenden es corregir el rumbo
sobre todo en un momento en el que, recordémoslo, porque creo que es un
factor muy a considerar, en el momento en el que estamos viendo
un énfasis en las posiciones militaristas que llevan a un rearme que
desde el punto de vista de la Unión
Europea obligan en un determinado momento a tomar la decisión de si se
ponen más huevos en la cesta de..
presupuestos para el capítulo de defensa o si se ponen en el
mantenimiento del estado de bienestar
Y desde ese punto de vista yo creo que ha sido Macron el único gobernante
dentro de la Unión Europea que de manera abierta
ha planteado a sus ciudadanos que efectivamente va a haber sacrificios
porque va a haber recortes
claros en el estado de bienestar, en educación, en sanidad, en pensiones, en
todas las políticas públicas
que son transversales para el conjunto de la población, en la medida en la que
se nos plantea una supuesta
amenaza militar por parte de Rusia que nos obliga a gastar más en defensa.
Y todo eso tensiona todavía más
una situación que ya era muy precaria y por lo tanto no es de extrañar
evidentemente que los que
no encuentran sitio, los que se ven expulsados de ese juego político y
económico sean los primeros que se movilicen para intentar corregir el
rumbo.
De momento lo están haciendo a su manera
con movilizaciones, con paros, con huelgas, desgraciadamente en algunos
casos con la incorporación de otros
elementos que buscan con la violencia reventar directamente la situación y de
lo que se
trata es de ver cómo responden hoy en día los gobiernos y eso es precisamente
lo que hay que destacar, que no
está habiendo una respuesta adecuada, que de momento, lo habéis señalado
anteriormente, de momento ni las instituciones
comunitarias ni los gobiernos nacionales están encontrando la manera
de evitar esa polarización, de evitar esas
movilizaciones y de responder de manera satisfactoria a demandas que son muy
básicas para cualquiera de los ciudadanos
de un país que se considera desarrollado
Si se incorporan hasta ahora, esta es la imagen en directo de la carretera A3
en Madrid, donde los profesores de la educación pública que encaran su
segunda jornada de
huelga indefinida...
...han parado el tráfico.
Y hay que subrayar, Ana, que estos profesores, aparte de
mejoras en sus condiciones laborales, están peleando por que mejore la
educación pública
las condiciones de la educación pública para los alumnos, que es precisamente
por donde estalló toda la protesta en Francia
claro efectivamente hay aquí hay dos cuestiones una no se trata del
solo del caso francés, puesto que España no tiene las cifras económicas
al revés que tiene Francia, que está en un pésimo momento, y España está en un
buen momento en
cifras macroeconómicas, pero aquí se mezcla además el tema del modelo
ideológico,
de la Comunidad de Madrid con la privatización y cada vez menor
financiación a la
educación pública. Es decir, aquí hablamos no de recursos,
porque Madrid además es la comunidad más rica, sino
de un modelo ideológico...
...que apuesta por la privatización de la escuela pública..
salarios muy precarios aquí es una cuestión transversal que afecta no sólo
en la educación pública sino
a todos los sectores.
Y después está el tema de que si la reivindicación de un estado
de bienestar de carácter público es el amplio abanico de las izquierdas que
van desde
la socialdemocracia hasta la izquierda más comunista, digamos
pero cuando está cuando la democracia no da respuesta a la
reivindicaciones transversales de los individuos es cuando entra la
ultraderecha y ahí
estamos viendo en Francia como Marine Le Pen va con mucho y su mensaje casi
institucional
de hoy lo confirma, va con mucho liderando las encuestas
...y aquí la gran subida de Vox también en Madrid...
...en las encuestas también da fe de ello..
Por lo tanto, esta es una reivindicación no solo contra el modelo
de privatización de la Comunidad de Madrid, sino
contra los agujeros de quienes apuestan por los servicios públicos y sin
embargo, no hacen reformas fiscales que financien adecuadamente esos servicios
Pues es una mañana de muchísima actualidad que estamos descubriendo
prácticamente en directo con esta iniciativa de los profesores
de la educación pública cortando la A3 en Madrid.
Allí siguen, vamos a tener la mirada puesta allí
Estamos viendo que llegan los primeros furgones de antidisturbios, se
despliega la Policía Nacional precisamente
en la A3 en un acto absolutamente sorpresivo en el que han descalgado
pancartas, pancartas gigantes en
defensa de la educación pública y aparte que han cortado como les decimos
el
tráfico, con lo cual mañana complicada en Madrid comienza la segunda jornada,
la segunda semana de
huelga indefinida de los profesores de la educación pública que exigen mejoras
laborales y una mejor educación para
los alumnos en las aulas.
El corte provocó retenciones de vehículos, atrapando a turismos particulares y autobuses interurbanos en plena hora punta. Las cámaras de Televisión Española, a través de La Hora de La 1, retransmitieron en directo el bloqueo.
La reportera desplazada detallaba cómo los docentes de primaria, secundaria y educación infantil habían logrado paralizar uno de los accesos a Madrid. Pasadas las nueve de la mañana, furgones de antidisturbios de la Policía Nacional hicieron acto de presencia en la A-3 para forzar la retirada de los pupitres y reabrir el tráfico tras una hora de paralización.
Cancelada la agenda de la consejera
El ambiente de protesta y el descontento del sector educativo también han hecho mella en la agenda institucional del Gobierno regional. De forma paralela a los sucesos de la A-3 y el Palacio de Santoña, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, se vio obligada a suspender su visita programada al Instituto de Formación Profesional Antonio Palacios. La cita oficial fue cancelada tras la llegada de más de trescientos profesores y educadores que se concentraron en los accesos del centro secundando la huelga.
Los docentes congregados a las puertas del instituto impidieron el desarrollo normal del acto institucional mediante un potente estruendo de pitos, bocinas y cacerolas. Entre los cánticos entonados por los manifestantes destacaron proclamas como "más recursos y menos discursos" o "más pupitres y menos fondos buitres", aludiendo al modelo de financiación educativa implantado en la región.
Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad, el departamento autonómico optó por suspender la visita, evidenciando el bloqueo existente entre el gabinete de Díaz Ayuso y los representantes de los trabajadores docentes.
Reivindicaciones y frente sindical unido
La ola de protestas que sacude a la región responde al malestar acumulado por el deterioro de las condiciones de trabajo en los centros públicos madrileños. La huelga indefinida, convocada por los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y CSIF, junto con plataformas como Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna, exige al Ejecutivo regional la apertura inmediata de una mesa de negociación real.
Entre las exigencias prioritarias destaca la reducción de las horas lectivas a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Educación Primaria, igualando los parámetros vigentes en otras comunidades autónomas.
Asimismo, la tabla reivindicativa del profesorado madrileño demanda una subida salarial lineal de 600 euros mensuales para compensar la alta carestía de la vida urbana, una bajada de las ratios de alumnos por aula, el incremento del personal de orientación y la eliminación del actual modelo de bilingüismo por considerarlo segregador.
El conflicto cuenta también con el respaldo de plataformas universitarias de la Universidad Complutense y la Universidad Rey Juan Carlos, configurando una huelga histórica que amenaza con paralizar el sistema educativo público de la Comunidad de Madrid.