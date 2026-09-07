Fuego y Duende, un espectáculo inolvidable que une música y danza

La Orquesta y Coro RTVE presenta Fuego y duende, un concierto que rompe el formato habitual para llevar al público directamente a la emoción, el ritmo y el color de España. Bajo la dirección de Marc Korovitch, el escenario reúne la orquesta, el coro, la guitarra flamenca y la danza española.

Fuego y duende es una cita pensada para emocionar desde el primer minuto. El concierto recorre la esencia española a través de grandes obras del teatro, la ópera y la zarzuela.

El programa arranca con la raíz y la memoria: Juan Manuel Cañizares, Premio Nacional de Música 2023, interpreta su Concierto Al-Andalus, dedicado a Paco de Lucía, donde la guitarra flamenca dialoga con la orquesta.

A partir de ahí, la velada contrasta dos miradas sobre lo español: la europea, con el Capricho español de Rimski-Kórsakov y el ambiente festivo de La Traviata de Verdi, y la propia, con el nacionalismo musical de Albéniz (Triana), Falla (Danza nº 2 de La vida breve y la Danza ritual del fuego) y Soutullo y Vert (La leyenda del beso).

El tramo final sube la energía con el fandango de Doña Francisquita, de Amadeo Vives, y el célebre Les Voici! de Carmen, de Bizet, momento en que el Coro RTVE y la orquesta se unen en una fiesta de sonido y ritmo.

Antonio Najarro y los bailarines de su compañía suman una dimensión coreográfica: el movimiento constante convierte cada bloque en un espectáculo vivo.

El resultado: pasión, virtuosismo y ese algo difícil de nombrar que en España llamamos duende.