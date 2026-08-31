El verano sigue en septiembre: turistas de la playa al interior en Andalucía

El turista que llega en septiembre a Andalucía sobre todo llega de fuera, y según los datos del INE, lo hace cada vez más. El año pasado más de 1.400.000 viajeros internacionales eligieron nuestra comunidad en septiembre, un 3 por ciento más que en 2024.

Un mes en que la playa, aunque sigue siendo una opción, pierde fuelle: en Huelva la ocupación hotelera ha pasado del 90 por ciento en agosto a una previsión del 75 por ciento en septiembre.

El cliente cambia por completo en un fin de semana

La clave para que la demanda siga siendo alta después de agosto está en la cultura y los congresos. En el caso de Málaga prevén una ocupación incluso por encima del 90% en septiembre y octubre, mejorando la del año pasado.

"En un fin de semana cambiamos por completo la tipología de cliente. En Málaga capital septiembre es el mes grande de congresos, vuelve el cliente cultural, de empresa, un abanico muy grande mientras que en agosto vienen solo para el veraneo". Nos lo cuenta Francisco Moro, vicepresidente de Ahecos, asociación de Hoteleros de la Costa del Sol.

En Sevilla el sector está despertando ahora tras el verano, una época tradicionalmente mala para el turismo en la ciudad debido a las altas temperaturas. Aunque este año no les ha ido tan mal. Según el INE, julio fue el mes con más pernoctaciones en hoteles de Sevilla desde que hay registros.

Más de 300 mil personas visitaron la provincia. Aún así hoteles y comercios nos cuentan que agosto ha sido "flojo" como siempre, pero se preparan para un septiembre y octubre "interesantes".

"No está al nivel de la primavera, cuando todo está lleno, pero los congresos, la próxima bienal de flamenco, los eventos deportivos. Todo ayuda. También la bajada de temperaturas", nos cuenta Ramiro Martínez, del hotel Bécquer de Sevilla. Aunque precisamente esta primera semana de septiembre las temperaturas amenazan con superar los 40 grados en el valle del Guadalquivir.

"No sé por qué pero los turistas vienen a pesar del calor... para desgracia de los que vivimos aquí, porque nos dejan sin casa, sin piso y sin nada", nos comenta una vecina de Triana que nos confirma que ha notado más visitantes este verano en Sevilla que en años anteriores, cuando las calles simplemente permanecían prácticamente desiertas.