La Sinfonía n.º 2 Resurrección de Gustav Mahler es una de esas obras que sorprenden por su fuerza emocional y por su capacidad para llevar al oyente por un viaje lleno de dudas, dolor, esperanza y trascendencia. El próximo 4 de septiembre, el público de San Lorenzo de El Escorial podrá vivirlo de cerca en una cita muy especial.

Bajo el título Morir para vivir, el concierto reunirá sobre el escenario al Coro RTVE junto a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM). Ambas formaciones unirán sus voces y su potencia instrumental para hacer justicia al despliegue sonoro que exige esta obra maestra, que se caracteriza por sus grandes dimensiones y su mensaje profundamente humano.

La directora Alondra de la Parra liderará este conjunto artístico al que se unirán dos solistas de primer nivel: la soprano Serena Sáenz y la mezzosoprano Gaëlle Arquez.