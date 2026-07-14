La novela 'Padres e hijos', ya en RTVE Play Archivo

Esta adaptación de Padres e hijos, novela publicada en 1862 por el ruso Iván Turgeniev, fue emitida en TVE en 10 capítulos en 1978 dentro de su espacio Novela. Obra maestra del realismo ruso, Padres e hijos analiza el choque generacional en la Rusia del siglo XIX, antes de la abolición de la servidumbre. La historia arranca cuando los jóvenes Arkadi Kirsánov y Evgueni Bazárov, recién graduados de la universidad, marchan de vacaciones a la hacienda familiar del primero en Maryino, cerca de Moscú. Bazárov encarna el nihilista que rechaza todas autoridad y tradición.

En el reparto de la serie figuran actores como José María Angelat, Ángel Picazo, Luis Fenton, Ángeles Moll, Eusebio Poncela, Marisa Paredes, Paquita Ferrándiz, Carlos Lucena, Montserrat García Sagüés, Alodia Domínguez o José María Caffarel.

Padres e hijos se estrenó el 27 de noviembre de 1988 con su primer capítulo. Puedes disfrutar ya íntegramente de la serie en RTVE Play Archivo.