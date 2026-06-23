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Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 22 de junio

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Primitiva: 22/06/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 22/06/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 22 de junio fue la siguiente:

41 - 43 - 5 - 44 - 9 - 3. Complementario: 47 Reintegro: 3.

Con una recaudación de 2.088.773 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Cunit (Tarragona).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 1
 656.702,97
Segunda (5 + complementario) 1 128.968,77
Tercera (5) 69
 934,56
Cuarta (4) 3.861 25,05
Quinta (3) 73.776 4,00
Reintegro 418.562 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

30 - 39 - 11 - 12 - 43 - 14 . Complementario: 42. Reintegro: 0. Joker: 6635798

Con una recaudación de 6.219.639 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 21.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 4 30.344,48
3ª categoría (5) 74 3.007,11
4ª categoría (4) 4.865 66,53
5ª categoría (30) 96.984 8,00
Reintegro 542.486 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 6635798 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 663579-/ -635798 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 66357-- / --35798 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 6635--- / ---5798 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 663---- / ----798 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 66----- / -----98 5,00
7ª (primera o última cifra) 6------ / ------8 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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