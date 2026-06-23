Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 22 de junio
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 22 de junio fue la siguiente:
41 - 43 - 5 - 44 - 9 - 3. Complementario: 47 Reintegro: 3.
Con una recaudación de 2.088.773 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Cunit (Tarragona).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 1
|656.702,97
|Segunda (5 + complementario)
|1
|128.968,77
|Tercera (5)
| 69
| 934,56
|Cuarta (4)
|3.861
|25,05
|Quinta (3)
|73.776
|4,00
|Reintegro
|418.562
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
30 - 39 - 11 - 12 - 43 - 14 . Complementario: 42. Reintegro: 0. Joker: 6635798
Con una recaudación de 6.219.639 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 21.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|4
| 30.344,48
|3ª categoría (5)
|74
|3.007,11
|4ª categoría (4)
|4.865
|66,53
|5ª categoría (30)
|96.984
|8,00
|Reintegro
|542.486
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|6635798
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|663579-/ -635798
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|66357-- / --35798
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|6635--- / ---5798
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|663---- / ----798
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|66----- / -----98
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|6------ / ------8
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.