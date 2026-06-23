Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 22 de junio

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 22 de junio fue la siguiente:

41 - 43 - 5 - 44 - 9 - 3. Complementario: 47 Reintegro: 3.

Con una recaudación de 2.088.773 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Cunit (Tarragona).

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1

656.702,97 Segunda (5 + complementario) 1 128.968,77 Tercera (5) 69

934,56

Cuarta (4) 3.861 25,05 Quinta (3) 73.776 4,00 Reintegro 418.562 0,50