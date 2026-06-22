Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 21 de junio

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 21 de junio fue la siguiente:

24 - 11 - 2 - 25 - 22 - 20. Reintegro: 8. Caballo ganador cuarta carrera: 10.

Con una recaudación de 54.335 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.630.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 0 0,00 4ª (5 números) 11 345,77 5ª (4 números + caballo ganador) 12 90,56 6ª (4 números) 276 7,87 7ª (3 números + caballo ganador) 152 14,30 Reintegro 5.260 1,00