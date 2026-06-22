Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 21 de junio
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La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 21 de junio fue la siguiente:
24 - 11 - 2 - 25 - 22 - 20. Reintegro: 8. Caballo ganador cuarta carrera: 10.
Con una recaudación de 54.335 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.630.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|0
|0,00
|4ª (5 números)
|11
|345,77
|5ª (4 números + caballo ganador)
|12
|90,56
|6ª (4 números)
|276
|7,87
|7ª (3 números + caballo ganador)
|152
|14,30
|Reintegro
|5.260
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 3 Segunda carrera: 2 Tercera carrera: 6 Cuarta carrera: 10 Quinta carrera: Primero: 2 Segundo: 9.
Con una recaudación de 15.370 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un plusbote de 28.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|2
|6.738,99
|2ª (5 caballos ganadores)
|4
|268,98
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|51
|21,10
|4ª (4 caballos ganadores)
|131
|8,21
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.