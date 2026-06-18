Sorteo de la BonoLoto del miércoles 17 de junio
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 17 de junio fue la siguiente:
19 - 47 - 23 - 16 - 40 - 21. Complementario: 38. Reintegro: 1.
Con una recaudación de 2.977.326,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.900.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|0
|0,00
|Tercera (5)
|113
|2.481,59
|Cuarta (4)
| 5.770
|24,30
|Quinta (3)
|101.266
|4,00
|Reintegro
|602.826
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.