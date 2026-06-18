Sorteo de la BonoLoto del miércoles 17 de junio

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 17 de junio fue la siguiente:

19 - 47 - 23 - 16 - 40 - 21. Complementario: 38. Reintegro: 1.

Con una recaudación de 2.977.326,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.900.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 0 0,00 Tercera (5) 113 2.481,59 Cuarta (4) 5.770

24,30 Quinta (3) 101.266 4,00 Reintegro 602.826 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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