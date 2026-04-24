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RTVE Loterías

Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 23 de abril

RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 23 de abril fue la siguiente:

27 - 8 - 47 - 45 - 22 - 19 Complementario: 5. Reintegro: 7.

Con una recaudación de 2.358.915,50 euros, ha habido tres boletos acertantes de primera categoría.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 3 265.552,86
Segunda (5 + complementario) 4 35.789
Tercera (5) 102 701,75
Cuarta (4) 4.775
 22,49
Quinta (3) 86.433 4,00
Reintegro 470.451 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

27 - 34 - 11 - 13 - 26 - 20. Complementario: 10. Reintegro: 8. Joker: 2819883

Con una recaudación de 10.664.988 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 9.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 1 1.192.514,66
2º categoría (5+Complemetario) 7 27.625,82
3ª categoría (5) 169 2.097,82
4ª categoría (4) 11.194
 46,07
5ª categoría (3) 197.029 8,00
Reintegro 1.103.722
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 2819883 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 281988-/ -819883 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 28198-- / --19883 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 2819--- / ---9883 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 281---- / ----883 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 28----- / -----83 5,00
7ª (primera o última cifra) 2------ / ------3 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 78726.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 20710.

Los reintegros correspondieron al 5, 6 y 7.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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