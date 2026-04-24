Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 23 de abril

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 23 de abril fue la siguiente:

27 - 8 - 47 - 45 - 22 - 19 Complementario: 5. Reintegro: 7.

Con una recaudación de 2.358.915,50 euros, ha habido tres boletos acertantes de primera categoría.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 3 265.552,86 Segunda (5 + complementario) 4 35.789 Tercera (5) 102 701,75 Cuarta (4) 4.775

22,49 Quinta (3) 86.433 4,00 Reintegro 470.451 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 27 - 34 - 11 - 13 - 26 - 20. Complementario: 10. Reintegro: 8. Joker: 2819883 Con una recaudación de 10.664.988 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 9.000.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 1 1.192.514,66 2º categoría (5+Complemetario) 7 27.625,82 3ª categoría (5) 169 2.097,82 4ª categoría (4) 11.194

46,07 5ª categoría (3) 197.029 8,00 Reintegro 1.103.722

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 2819883 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 281988-/ -819883 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 28198-- / --19883 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 2819--- / ---9883 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 281---- / ----883 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 28----- / -----83 5,00 7ª (primera o última cifra) 2------ / ------3 1,00