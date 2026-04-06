Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 5 de abril

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 5 de abril fue la siguiente:

9 - 22 - 19 - 10 - 1 - 6 Reintegro: 4. Caballo ganador cuarta carrera: 9.

Con una recaudación de 58.936 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.470.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 0 0,00 4ª (5 números) 8 515,69 5ª (4 números + caballo ganador) 27 43,66 6ª (4 números) 300 7,86 7ª (3 números + caballo ganador) 184 12,81 Reintegro 5.549 1,00