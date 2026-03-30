Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 29 de marzo
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La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 29 de marzo fue la siguiente:
22 - 4 - 8 - 29 - 28 - 26 Reintegro: 4. Caballo ganador cuarta carrera: 1.
Con una recaudación de 110.191 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.460.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|3
|1.101,91
|4ª (5 números)
|14
|314,83
|5ª (4 números + caballo ganador)
|63
|34,98
|6ª (4 números)
|507
|8,69
|7ª (3 números + caballo ganador)
|662
|6,66
|Reintegro
|11.256
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 5 Segunda carrera: 2 Tercera carrera: 7 Cuarta carrera: 1 Quinta carrera: Primero: 2 Segundo: 4.
Con una recaudación de 13.194 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un bote de 10.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|BOTE
|2ª (5 caballos ganadores)
|0
|BOTE
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|10
|131,94
|4ª (4 caballos ganadores)
|4
|131,94
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.