Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 29 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 29 de marzo fue la siguiente:

22 - 4 - 8 - 29 - 28 - 26 Reintegro: 4. Caballo ganador cuarta carrera: 1.

Con una recaudación de 110.191 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.460.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 3 1.101,91 4ª (5 números) 14 314,83 5ª (4 números + caballo ganador) 63 34,98 6ª (4 números) 507 8,69 7ª (3 números + caballo ganador) 662 6,66 Reintegro 11.256 1,00