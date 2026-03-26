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Sorteo de la BonoLoto del miércoles 25 de marzo

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto: 25/03/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto del 25/03/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 25 de marzo fue la siguiente:

26 - 3 - 6 - 7 - 10 - 44. Complementario: 33. Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.591.524 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.100.000 euros.

BOTE
Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
Segunda (5 + complementario) 1 149.690,76
Tercera (5) 119 628,95
Cuarta (4) 5.843
 19,21
Quinta (3) 104.433 4,00
Reintegro 515.958 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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