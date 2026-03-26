Sorteo de la BonoLoto del miércoles 25 de marzo
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 25 de marzo fue la siguiente:
26 - 3 - 6 - 7 - 10 - 44. Complementario: 33. Reintegro: 0.
Con una recaudación de 2.591.524 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.100.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|149.690,76
|Tercera (5)
|119
|628,95
|Cuarta (4)
| 5.843
|19,21
|Quinta (3)
|104.433
|4,00
|Reintegro
|515.958
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.