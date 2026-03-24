'De carne y hueso' (1991), ya completo en RTVE Play Archivo

De carne y hueso (1991)
El programa De carne y hueso fue emitido en TVE en 1991 en 11 entregas, presentado por Vicky Larraz. En cada una de ellas, la también cantante del grupo Olé Olé entrevista a un personaje conocido y hace un repaso a su biografía. Todas las entrevistas están realizadas en los escenarios naturales donde reside el personaje entrevistado.
Con dirección de José Luis Caba y José Luis Yuste, por De carne y hueso pasaron desde El Fary hasta Tony Leblanc pasando por Javier Gurruchaga o Terenci Moix.
De carne y hueso comenzó a emitirse en TVE el 3 de julio de 1991 con el programa dedicado al humorista Luis Sánchez Polack, más conocido como Tip, que fue pareja artística del no menos conocido José Luis Coll. Puedes disfrutar íntegramente de este programa cuando quieras en RTVE Play Archivo.