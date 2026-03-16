Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 15 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 15 de marzo fue la siguiente:

30 - 21 - 11 - 13 - 26. Número clave (reintegro): 5.

Con una recaudación de 3.664.587 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Mazarrón (Murcia).

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 1 6.758.571,46 2ª (5+0) 0 0,00 3ª (4+1) 37 4.261,51 4ª (4+0) 261 108,43 5ª (3+1) 1.563 20,69 6ª (3+0) 10.885 9,66 7ª (2+1) 20.483 3,95 8ª (2+0) 146.186 3,00 Reintegro (0+1) 286.946 1,50

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