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Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 15 de marzo

Sorteo de la Lotería Gordo de la Primitiva del 15/03/2026 - Ver ahora
Sorteo de la Lotería Gordo de la Primitiva del 15/03/2026
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La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 15 de marzo fue la siguiente:

30 - 21 - 11 - 13 - 26. Número clave (reintegro): 5.

Con una recaudación de 3.664.587 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Mazarrón (Murcia).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
1ª (5+1) 1 6.758.571,46
2ª (5+0) 0 0,00
3ª (4+1) 37 4.261,51
4ª (4+0) 261 108,43
5ª (3+1) 1.563 20,69
6ª (3+0) 10.885 9,66
7ª (2+1) 20.483 3,95
8ª (2+0) 146.186 3,00
Reintegro (0+1) 286.946 1,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

RTVE

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