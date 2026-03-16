Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 15 de marzo
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La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 15 de marzo fue la siguiente:
30 - 21 - 11 - 13 - 26. Número clave (reintegro): 5.
Con una recaudación de 3.664.587 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Mazarrón (Murcia).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (5+1)
|1
|6.758.571,46
|2ª (5+0)
|0
|0,00
|3ª (4+1)
|37
|4.261,51
|4ª (4+0)
|261
|108,43
|5ª (3+1)
|1.563
|20,69
|6ª (3+0)
|10.885
|9,66
|7ª (2+1)
|20.483
|3,95
|8ª (2+0)
|146.186
|3,00
|Reintegro (0+1)
|286.946
|1,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.