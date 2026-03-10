La guerra de Irán bloquea la alfalfa aragonesa para alimentar a miles de camellos de Oriente Medio

La subida del precio del petróleo es la primera consecuencia directa en la que la gente piensa cuando hablamos de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán iniciada el pasado 28 de febrero. Sin embargo, el campo español también está sufriendo las consecuencias del conflicto.

Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son los dos principales clientes de la alfalfa deshidratada que se produce en España y los que más dependen del acceso a los puertos del Golfo Pérsico, que están paralizados, para recibir el forraje con el que alimentan a miles de caballos de carreras y camellos de alto valor.

Aragón, líderes en la exportación de alfalfa España es el primer productor y exportador europeo de alfalfa deshidratada, con una cadena de valor madura que integra producción en regadío, deshidratación industrial y logística de exportación. Entre las comunidades que más alfalfa producen se encuentran Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Aragón ostenta el liderato nacional con más de 103.000 hectáreas de riego modernizado. El formato más exportado son las balas deshidratadas, con el 79,6% del total, muy demandadas por su alta densidad nutricional y facilidad logística en transporte marítimo de larga distancia. Los pellets representan el 20,4% restante. El mercado español de alfalfa alcanzó los 452 millones de dólares en 2025 y se prevé que llegue a los 563 millones de dólares para 2030. Sin embargo, la guerra en Oriente Medio ha provocado el bloqueo del Estrecho de Ormuz, lo que significa que ni la ruta alternativa por el Cabo de Buena Esperanza, 20 días más larga y un 256% más cara, permite hoy llegar a los puertos saudíes y emiratíes. Las navieras Maersk y Hapag-Lloyd han anunciado la suspensión de operaciones en la zona "hasta nuevo aviso".