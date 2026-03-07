El ciclo Jóvenes Músicos celebra su tercer concierto bajo la dirección de Javier Huerta

El ciclo Jóvenes Músicos presenta su tercer concierto, dirigido por Javier Huerta, con un programa que reúne tres obras fundamentales del repertorio sinfónico, interpretadas por jóvenes galardonados en el Concurso Juventudes Musicales de España 2023.

El concierto se abre con el Triple Concierto para violín, violonchelo y piano en do mayor, Op. 56 de Ludwig van Beethoven, una obra excepcional dentro de la producción del compositor alemán por su planteamiento para tres solistas. El violín de Miquel Muñiz, el violonchelo de Eva Arderius y el piano de Laura Ballestrino conforman el trío solista, no solo demuestran su destreza individual, sino que dialogan de tú a tú con la orquesta. Es un juego de equilibrios perfecto que combina la intimidad del grupo con la potencia de toda la formación sinfónica.

A continuación, se interpretará el Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta de Joaquín Rodrigo, probablemente la obra española más famosa del mundo. Escrita en 1939, es una pieza mágica donde la fuerza de la orquesta se abraza con la intimidad de la guitarra. El momento estrella será, sin duda, su emotivo Adagio. El guitarrista Ausiàs Parejo será el encargado de ponerle alma y sentimiento a cada nota.

El programa se completa con El sombrero de tres picos de Manuel de Falla, una de las creaciones más brillantes del compositor gaditano. Concebida originalmente como ballet, la obra recoge ritmos y colores de la tradición popular española integrados en una orquestación de gran riqueza y vitalidad.

Al frente de la Orquesta se sitúa Javier Huerta, también premiado en el Concurso Juventudes Musicales de España 2023, cuya dirección refuerza el espíritu del ciclo Jóvenes Músicos: ofrecer una plataforma para las nuevas generaciones de intérpretes y acercar al público grandes obras del repertorio desde una mirada fresca y comprometida.