Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 22 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 22 de febrero fue la siguiente:

15 - 31 - 30 - 20 - 10 - 5 Reintegro: 3. Caballo ganador cuarta carrera: 1.

Con una recaudación de 86.616 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.400.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 8 324,81 4ª (5 números) 26 133,26 5ª (4 números + caballo ganador) 92 18,83 6ª (4 números) 557 6,22 7ª (3 números + caballo ganador) 679 5,10 Reintegro 8.318 1,00