Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 22 de febrero
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Lototurf en RTVE.es
- Toda la información sobre Quíntuple Plus en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 22 de febrero fue la siguiente:
15 - 31 - 30 - 20 - 10 - 5 Reintegro: 3. Caballo ganador cuarta carrera: 1.
Con una recaudación de 86.616 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.400.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|8
|324,81
|4ª (5 números)
|26
|133,26
|5ª (4 números + caballo ganador)
|92
|18,83
|6ª (4 números)
|557
|6,22
|7ª (3 números + caballo ganador)
|679
|5,10
|Reintegro
|8.318
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 6 Segunda carrera: 1 Tercera carrera: 6 Cuarta carrera: 1 Quinta carrera: Primero: 2 Segundo: 7.
Con una recaudación de 18.710 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un bote de 41.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|BOTE
|2ª (5 caballos ganadores)
|1
|1.309,70
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|11
|119,06
|4ª (4 caballos ganadores)
|76
|17,23
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.