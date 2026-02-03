Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 2 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 2 de febrero fue la siguiente:

24 - 10 - 12 - 48 - 43 - 41 . Complementario: 42 Reintegro: 1.

Con una recaudación de 2.988.362,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 4.400.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 1 187.096,63 Tercera (5) 104

899,50

Cuarta (4) 5.438 25,80 Quinta (3) 102.320 4,00 Reintegro 595.614 0,50