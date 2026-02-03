Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
RTVE Loterías

Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 2 de febrero

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Primitiva: 02/02/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 02/02/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 2 de febrero fue la siguiente:

24 - 10 - 12 - 48 - 43 - 41 . Complementario: 42 Reintegro: 1.

Con una recaudación de 2.988.362,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 4.400.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
 BOTE
Segunda (5 + complementario) 1 187.096,63
Tercera (5) 104
 899,50
Cuarta (4) 5.438 25,80
Quinta (3) 102.320 4,00
Reintegro 595.614 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

5 - 4 - 30 - 29 - 13 - 36. Complementario: 9. Reintegro: 4. Joker: 2114163

Con una recaudación de 8.213.915 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 94.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 1 928.249,25
2º categoría (5+Complemetario) 2 75.263,46
3ª categoría (5) 141 1.957,21
4ª categoría (4) 7.602 52,80
5ª categoría (30) 148.435 8,00
Reintegro 807.223 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 2114163 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 211416-/ -114163 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 21141-- / --14163 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 2114--- / ---4163 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 211---- / ----163 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 21----- / -----63 5,00
7ª (primera o última cifra) 2------ / ------3 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: