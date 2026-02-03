Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 2 de febrero
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 2 de febrero fue la siguiente:
24 - 10 - 12 - 48 - 43 - 41 . Complementario: 42 Reintegro: 1.
Con una recaudación de 2.988.362,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 4.400.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|187.096,63
|Tercera (5)
| 104
| 899,50
|Cuarta (4)
|5.438
|25,80
|Quinta (3)
|102.320
|4,00
|Reintegro
|595.614
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
5 - 4 - 30 - 29 - 13 - 36. Complementario: 9. Reintegro: 4. Joker: 2114163
Con una recaudación de 8.213.915 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 94.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|1
|928.249,25
|2º categoría (5+Complemetario)
|2
| 75.263,46
|3ª categoría (5)
|141
|1.957,21
|4ª categoría (4)
|7.602
|52,80
|5ª categoría (30)
|148.435
|8,00
|Reintegro
|807.223
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|2114163
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|211416-/ -114163
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|21141-- / --14163
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|2114--- / ---4163
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|211---- / ----163
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|21----- / -----63
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|2------ / ------3
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.