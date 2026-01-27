La serie documental 'Silencio roto' (1984), ya en RTVE Play Archivo

La serie documental Silencio roto fue emitida en 15 capítulos en TVE entre 1987 y 1988. Dirigida por el conocido naturalista Joaquín Araújo (de quien hace un tiempo recuperamos otra interesante serie: La nave Tierra), esta producción nos muestra un viaje a la vida íntima de los animales, estudiando su comportamiento y procesos biológicos. Pero los protagonistas no son tanto los animales como lo que hacen.

Silencio roto se estrenó el 22 de noviembre de 1987 con "Amores", un primer capítulo dedicado a las conductas y técnicas amatorias puestas en juego por muy diferentes especies del reino animal. Puedes disfrutar de esta serie cuando quieras en RTVE Play Archivo.