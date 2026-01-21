La Orquesta y Coro RTVE inaugura el Ciclo de Cámara 2026 en el Teatro Monumental

La Orquesta y Coro RTVE inicia su XXX Ciclo de Cámara, que tendrá lugar en el Teatro Monumental de Madrid los sábados a las 12 de la mañana, entre el 24 de enero y el 28 de marzo de 2026. El ciclo propone diez conciertos que exploran la riqueza y diversidad del repertorio camerístico, desde la música antigua y el clasicismo hasta propuestas contemporáneas y programas temáticos de recuperación histórica.

El ciclo se inaugura el sábado 24 de enero con Reflejos románticos, un programa dedicado a Héritte-Viardot y Johannes Brahms, interpretado por un quinteto con piano.

El 31 de enero, La España virreinal: Gurumbé propone un viaje por el repertorio vocal del Siglo de Oro y el Barroco hispanoamericano, con obras de Vázquez, Mateo Flecha, Pérez Bocanegra, García de Salazar, Iribarren, García de Zéspedes y Arañés, a cargo de un amplio elenco vocal y un conjunto instrumental con órgano y percusión.

El 7 de febrero, Los genios se divierten reúne sextetos para trompas y cuerdas de Mozart y Beethoven, mientras que el 14 de febrero, De amor. De pasión. De canciones ofrece un programa vocal dedicado a Schumann y Brahms, centrado en el Lied romántico alemán.

La música barroca protagoniza el concierto del 21 de febrero, con obras de Albinoni, Purcell, Bach, Haendel y Vivaldi, interpretadas por un conjunto instrumental con violín, chelo, contrabajo y clavecín. El 28 de febrero, el programa Lux reúne repertorio coral contemporáneo de autores como Elgar, Rutter, Lauridsen, Chilcott, Gjeilo y Whitacre, bajo la dirección de David Arilla.

El mes de marzo se abre el 7 de marzo con Voces silenciadas, un programa dedicado a Louise Farrenc y Franz Schubert, que reivindica el legado de compositoras históricamente relegadas. El 14 de marzo, se interpretará La historia de un soldado de Ígor Stravinsky, una de las obras más emblemáticas del siglo XX, con narrador y ensemble instrumental.

El 21 de marzo, el concierto De maestro a discípulo explora la música de cámara de Anton Reicha y George Onslow, poniendo el foco en un repertorio poco frecuente, interpretado por el quinteto de viento Madrid Cámara y un conjunto de cuerdas. El ciclo se clausura el 28 de marzo con Narrativas sonoras, un programa dedicado a la creación contemporánea española, con obras de Barreira Dávila, Valero Castells, Restrepo Correa, González Sanchís, Rodríguez y Gómez Soler.

Con este Ciclo de Cámara 2026, la Orquesta y Coro RTVE reafirma su compromiso con la difusión del repertorio camerístico, la diversidad estilística y la puesta en valor tanto del patrimonio musical como de la creación actual, ofreciendo al público del Teatro Monumental y a la audiencia que lo sigue a través de Radio Clásica, una programación variada, rigurosa y de alta calidad artística.