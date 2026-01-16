Gustav Mahler, protagonista del concierto de abono de esta semana

El danés Thomas Dausgaard, principal director invitado de la Orquesta y Coro RTVE, conducirá los conciertos de abono de esta semana que tienen un único protagonista: el genial compositor Gustav Mahler. Dausgaard ha dirigido orquestas como la BBC Scottish Symphony Orchestra, la Sinfónica de Seattle y la Orquesta de Cámara Sueca entre otras.

La Sinfonía nº 10 en fa sostenido mayor es la última obra de Mahler. El compositor trabajó en ella durante el año 1910 y, en el momento de su fallecimiento en 1911, únicamente había concluido por completo el primer movimiento. No obstante, dejó definida la estructura general de la sinfonía y esbozados los movimientos restantes.

Tras su muerte, el material fue objeto de diversas revisiones y reconstrucciones. En una primera fase intervino el yerno del compositor, Ernst Krenek, y posteriormente el musicólogo y estudioso mahleriano Deryck Cooke, quien elaboró una versión interpretativa completa a partir de los bocetos conservados. Cooke logró además que Alma Mahler, viuda del compositor, levantara el veto que había impuesto sobre la interpretación pública de estos materiales, permitiendo así la difusión de una obra clave para comprender la última etapa creativa de Mahler.