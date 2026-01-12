Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 11 de enero
La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 11 de enero fue la siguiente:
5 - 12 - 27 - 17 - 22 - 7 Reintegro: 9. Caballo ganador cuarta carrera: 8.
Con una recaudación de 104.097 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.300.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|0
|0,00
|4ª (5 números)
|20
|364,34
|5ª (4 números + caballo ganador)
|57
|36,53
|6ª (4 números)
|608
|6,85
|7ª (3 números + caballo ganador)
|590
|7,06
|Reintegro
|10.475
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 1 Segunda carrera: 3 Tercera carrera: 3 Cuarta carrera: 8 Quinta carrera: Primero: 3 Segundo: 4
Con una recaudación de 19.094 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un bote de 18.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|47
|97,50
|2ª (5 caballos ganadores)
|42
|31,82
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|593
|2,25
|4ª (4 caballos ganadores)
|634
|2,11
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.