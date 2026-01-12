Enlaces accesibilidad
Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 11 de enero

Sorteo de Lotería Lototurf: 11/01/2026
La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 11 de enero fue la siguiente:

5 - 12 - 27 - 17 - 22 - 7 Reintegro: 9. Caballo ganador cuarta carrera: 8.

Con una recaudación de 104.097 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.300.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE
2ª (6 números) 0 BOTE
3ª (5 números + caballo ganador) 0 0,00
4ª (5 números) 20 364,34
5ª (4 números + caballo ganador) 57 36,53
6ª (4 números) 608 6,85
7ª (3 números + caballo ganador) 590 7,06
Reintegro 10.475 1,00

Quíntuple plus

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:

Primera carrera: 1 Segunda carrera: 3 Tercera carrera: 3 Cuarta carrera: 8 Quinta carrera: Primero: 3 Segundo: 4

Con una recaudación de 19.094 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un bote de 18.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría) 0 PLUSBOTE
1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera) 47 97,50
2ª (5 caballos ganadores) 42 31,82
3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera) 593 2,25
4ª (4 caballos ganadores) 634 2,11

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

