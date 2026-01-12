Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 11 de enero

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 11 de enero fue la siguiente:

5 - 12 - 27 - 17 - 22 - 7 Reintegro: 9. Caballo ganador cuarta carrera: 8.

Con una recaudación de 104.097 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.300.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 0 0,00 4ª (5 números) 20 364,34 5ª (4 números + caballo ganador) 57 36,53 6ª (4 números) 608 6,85 7ª (3 números + caballo ganador) 590 7,06 Reintegro 10.475 1,00