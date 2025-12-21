Especial Navidades en RTVE Play Archivo

Despedimos el año 2025 y nos adentramos en el 2026 con contenidos especiales de temática navideña aún inéditos en RTVE Play Archivo. Nuestra programación para estos días incluirá mucha música de todo tipo (incluyendo, por supuesto, los populares villancicos) y programas variados relacionados con las fiestas: infantiles, informativos, teatro, magacines... Entre los vídeos más curiosos figura el casting del Un, dos, tres, a leer esta vez emitido en enero de 2004.

Podrás disfrutar de los especiales de año nuevo de 1986 y 2003, así como de la Nochebuena con Raphael de 1999. Y también tendrás a tu disposición para siempre las cabalgatas de Reyes de 1983 y 2006. Además, completaremos las Campanadas ya digitalizadas que nos faltaban por sacar (hace unos días ya arrancamos con las que dieron la bienvenida a 1977 en TVE). Te invitamos pues a recordar las Navidades de antaño, y con ellas la España y el mundo de épocas pasadas que ya son historia. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo 2026!