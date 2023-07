La zarzuela El barberillo de Lavapiés, con la Orquesta y Coro RTVE en los Veranos de la Villa

La soprano Irene Palazón, la mezzosoprano Sandra Pastrana, los tenores Borja Quiza y Miguel Ariza, el barítono Carmelo Cordón y el bajo Vicente Martínez ocupan los principales papeles de esta zarzuela del maestro Barbieri en una versión semiescenificada de la Orquesta y Coro RTVE dirigida por Miquel Ortega y con dirección de escena de Diego Carvajal



La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE se une al Festival Veranos de la Villa que cada año organiza el Ayuntamiento de Madrid, para la celebración de los 200 años del nacimiento del compositor madrileño Francisco Asenjo Barbieri con la representación semiescenificada El barberillo de Lavapiés.

Se trata de una zarzuela en tres actos en verso estrenada en el Teatro de la Zarzuela en 1874 con gran éxito de público y crítica. El libreto es de Luis Mariano de Larra, hijo del famoso escritor Mariano José de Larra.

Los principales personajes son: Lamparilla, barberillo de Lavapiés y pícaro aventurero, encarnado por el tenor Borja Quiza; Don Luis, sobrino de Grimaldi y enamorado de La Marquesita, papel que asume el tenor Miguel Ariza; Don Juan, conspirador contra Grimaldi, interpretado por el barítono Carmelo Cordón; Don Pedro, amigo de Don Luis y partidario de Grimaldi, rol interpretado por el bajo Vicente Martínez; Paloma, costurera enamorada de Lamparilla y amiga de La Marquesita, papel interpretado por la mezzosoprano Sandra Pastrana, y La Marquesita, a la que da vida la soprano Irene Palazón.

El argumento gira en torno a dos historias de amor, una de plebeyos y otra de nobles, que tienen lugar en Madrid en los días posteriores al Motín de Esquilache (1766). Un tipo de zarzuelas que mezclaban los asuntos amorosos con la intriga política o pseudohistórica. El barberillo es una historia de amor entre Paloma y Lamparilla que no se llega a consumar hasta el final de la obra por obligaciones de tipo político-conspiratorio a las que hay que atender primero para salvar a España.

Nacido en Barcelona en 1963, cursó los estudios de música en el Conservatorio del Liceu. Su primera experiencia profesional le lleva como pianista repetidor al Gran Teatre del Liceu, siendo nombrado poco después como adjunto a la dirección. Debuta como director con “Don Pasquale” de Donizetti (Teatro Gayarre, Pamplona), con la dirección escénica de Emilio Sagi. Al poco debuta en el Teatro de la Zarzuela, y en 1994 es nombrado Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Navarra, desarrollando una importante actividad sinfónica. Su conocimiento del género lírico (ópera, opereta, zarzuela, etc.), debido a su temprana preparación en el Liceo y la Zarzuela, le ha hecho llegar a ser considerado uno de los máximos conocedores del género lírico en nuestro país, habiendo dirigido aproximadamente cien títulos operísticos y alrededor de veinte títulos de zarzuela; además, en 1997 estuvo nominado como mejor director musical por su trabajo en el musical “West Side Story”, de Leonard Bernstein. Ha sido Principal Director Invitado de la Südwestdeutsche Philharmonie (Konstanz, Alemania), cargo en el que amplió su conocimiento del repertorio sinfónico. Entre 2002 y 2007 fue Principal Director Invitado en el Thèâtre Français de la Musique (Compiégne, Francia). Ha dirigido en grandes salas de concierto y teatros de ópera de toda Europa, Estados Unidos y Sudamérica, entre los que cabe destacar el Teatro Colón de Buenos Aires, Théâtre Capitôle de Toulouse, Cité de la Musique de París, Covent Garden de Londres, Teatro São Carlo de Lisboa o el Kennedy Center de Washington. En España, ha dirigido en la práctica totalidad de auditorios y teatros más importantes. Su extensa discografía, como director, le ha llevado a colaborar con artistas como Montserrat Caballé, Jaume Aragall o Carlos Álvarez, entre muchos otros. Ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Navarra (obra completa de Pablo Sarasate), NDR Radiophilharmonie de Hannover, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de Galicia, Real Filharmonia de Galicia o la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, entre otras. Su labor como compositor merece un capítulo aparte, pues su catálogo de obras es muy extenso (canciones, música instrumental, de cámara, sinfónica, óperas, etc.). Su música ha sonado en salas como el Carnegie Hall de Nueva York, la Philharmonie de Berlín o el Teatro Real de Madrid.



Diego Carvajal



Comienza su carrera profesional como actor en 1988 en las compañías murcianas Tespis y Alquibla, dirigidas, respectivamente, por Lorenzo Píriz-Carbonell y Antonio Saura. En 1989 se traslada a Madrid donde trabajado bajo la dirección de Alberto González Vergel ("Tríptico de los Pizarro", de Tirso de Molina; "El príncipe constante", de Calderón de la barca o "Porfiar hasta morir", de Lope de Vega), Pilar Miró, ("La verdad sospechosa", de Ruiz de Alarcón para la Compañía Nacional de Teatro Clásico) y de Gustavo Pérez Puig, ("Carlomonte en Montecarlo", de Jardiel Poncela; "Don Juan Tenorio", de José Zorrilla; "La taberna de los Cuatro Vientos", de Alberto Vázquez-Figueroa o "El caballero de las espuelas de oro", de Alejandro Casona para el Teatro Español), entre otros.

Así mismo, en cine ha trabajado en películas como "Los Futbolísimos" e "Isi&Disi: alto voltaje", de Miguel Ángel Lamata o "El perro de hortelano" y "El pájaro de la felicidad", de Pilar Miró, y, en Televisión, ha interpretado y presentado series y programas como "Murcia en 25"; "Sin salir de casa"; "Alta traición"; "Planta 25"; "Hospital Central"; "El Comisario"; "Con dos tacones"; "RUFFUS & NAVARRO"; "¡Ojo, que nos ven!"; "Mira tú por dónde"; "Nunca seremos un programa de culto"; "La Central"; "La Vía Navarro"; "La sonrisa del pelícano"; "Paraíso"; "Manos a la obra"; "Periodistas"; "Hermanas"; "Más que amigos" o "Una hija más", entre otros.

Como director de escena ha dirigido varios títulos de ópera, zarzuela y teatro entre los que destacamos "Don Gil de Alcalá", de M. Penella; " A hand of bridge", de S. Barber; "Gianni Schicchi" y "Suor Angelica", de G. Puccini; "Trouble in Tahiti", de L. Bernstein; "Così fan tutte", "Bastián y Bastiana", "La flauta mágica", de W. A. Mozart; "La cambiale di matrimonio" e "Il Signor Bruschino", de G. Rossini; "Il maestro di Cappella", de D. Cimarosa; "L'elisir d'amore", de G Donizetti; "La Boheme" de G. Puccini, "La del manojo de rosas", de P. Sorozábal; "El barquillero" y "La revoltosa", de R. Chapí; "La chulapona", de F. Moreno Torroba; "El fantasma de la Tercia", y "Farruca" de J. Santos, "Jesús de Nazaret", de J. Santos y Roque Baños.

También ha dirigido "La casa de Bernarda Alba", de F. G. Lorca y espectáculos escritos por él mismo como "On Broadway", "Admirable", "Para volverse loco" o "This darkness thing".

Diego Carvajal es titulado superior por la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, máster en Artes Escénicas por la URJC y ha sido ponente del Magister de Escenografía en la Facultad de Bellas Artes desde 2009 hasta 2012. Stage director del International Opera Studio de Gijón en 2015 y director invitado en el Festival Lírico Little Opera, de Zamora en 2016, 2017 y 2018.

Es catedrático de Escena Lírica en la Escuela Superior de Canto de Madrid.