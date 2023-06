Concierto Nino Bravo Sinfónico, con la Orquesta y Coro RTVE, Serafín Zubiri y David Pastor Band

Coincidiendo con los 50 años del fallecimiento de Nino Bravo, la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE bajo la batuta de Raúl Benavent, interpretará el espectáculo Nino Bravo Sinfónico, recordando al legendario cantante valenciano con la voz de Serafín Zubiri, y la colaboración de la banda de David Pastor. Los arreglos y orquestación son de Borja Arias. RTVE grabará el concierto del viernes 23 para emitirlo próximamente en el programa Los conciertos de La 2.

Puedes comprar aquí las entradas para este concierto

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE interpretará con Serafín Zubiri y David Pastor Band, los grandes temas de Nino Bravo -Noelia, Mi tierra, América América, Libre o Un beso y una flor- como nunca se han escuchado hasta ahora, arreglados por Borja Arias para una orquesta y un coro sinfónicos. Este homenaje a Nino Bravo pretende salvaguardar la esencia del icónico artista y su música, canciones que permanecen guardadas en la memoria colectiva.

Con Raúl Benavent al frente de la Orquesta y Coro RTVE, se podrán escuchar los siguientes temas: Obertura /Como todos; Esa será mi casa; Elizabeth; Te quiero, te quiero; El tren se va; Cartas amarillas; Puerta de amor; Mis noches sin ti; Noelia; All The Things You Are; Mi tierra; Vuelve; Vivir; América, América, Un beso y una flor o Libre.

Raúl Benavent

Desde muy temprana edad comenzó a relacionarse con el mundo de la música y empezó a dar muestras de su futuro como percusionista. Estudió en los conservatorios de Valencia y Madrid, en el centro de estudios Neopercusión y en Hogeschool loor Muziek en Theater Rótterdam (Holanda).

Alumno integrante de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), recibió la beca del Ministerio de Cultura y fue miembro del grupo Neopercusión y profesor de este mismo centro. Ha editado varios CD’s de música española e iberoamericana con el grupo de percusión de la JONDE, con el dúo de percusión Cara a Cara, con Madrid Okho Dúo entre otros, y de música para banda con la SIM de Benigánim ‘MEMÒRIES’, realizando giras por España y el extranjero, con actuaciones en el festival internacional de Granada, Santander, Madrid, La Habana, Monterrey y Belgrado. Autor de varios proyectos pedagógicos como ‘La Era de los Materiales’ o ‘La caja enmascarada’ y curso de perfeccionamiento de repertorio orquestal. Es solista de percusión de la Orquesta Sinfónica RTVE desde 1999.

Como solista ha actuado con la Orquesta Sinfónica de RTVE, interpretando el concierto para Marimba y orquesta de N. Rosauro, el concierto para cinco percusionistas de T. Takemitsu, concierto para dos pianos y percusión de B. Bartok , junto con el Dúo de Pianistas Victor y Luis Del Valle y el concierto para dos marimbas y orquesta de Keiko Abe, ‘Frozen in Time’ de Avner Dorman, concierto para percusión y orquesta.

Ha grabado para RNE y para el canal temático de TVE, obras del repertorio esencial de percusión sólo y numerosos recitales en el ciclo de cámara de la orquesta de RTVE, Festival Perkulliria, Auditorio de la Fundación Juan March, Auditorio Reina Sofia, Academia de Bellas artes de San Fernando y Festival Nits D´estiu.

Fue profesor en la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) y en el centro de alto rendimiento Maurice André (Lliria) en la especialidad de percusión. Es profesor invitado a numerosas orquestas jóvenes españolas, Orquesta y Coro RTVE, Comunidad de Madrid, Murcia, Extremadura, Castilla y león, Cantabria, Málaga y JONDE. Es profesor en ESMAR, (Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento), director de Madrid-Okho, centro de percusión y escuela de percusión de alto rendimiento y Master en progreso Musical. Forma parte del grupo de música contemporánea Modus Novus y de Madrid Okho Dúo. Desde 2009 es miembro del grupo The Sir Aligator’s Company.

Actualmente amplía su formación como director de orquesta trabajando con destacados directores españoles y ha mantenido una estrecha relación de trabajo con directores internacionales como Pinchas Steinberg, Gianandrea Noseda, Walter Weller y Vladimir Jurowski, entre otros. Ha dirigido varios proyectos en orquestas jóvenes como la de la Universidad de Valencia y también de Música de cámara con orquesta de cuerdas y ensembles de viento madera y metal.

También tiene gran experiencia en la dirección de bandas de la Comunidad Valenciana. Es director invitado en orquestas jóvenes como la JORCAM o la JOSCAN (Grupo metales y percusión).

Además, sigue formándose con directores Jóvenes como Miguel Romea y Andrés Salado en la Academia de dirección Opus 23 y con directores como Cristóbal Soler. Es director de la orquesta de Cámara del centro de estudios superiores ‘Progreso Musical’.

Serafín Zubiri

La vida de Serafín Zubiri es una aventura con un rumbo constante y definido: la superación a través de la música y el deporte. Su ceguera de nacimiento no le ha impedido sacar adelante su carrera como artista en la que ha editado 8 discos, y fraguar un extraordinario currículo deportivo.

En 1992 fue elegido para representar a España en el Festival de Eurovisión con la canción “Todo esto es la música”. En las navidades de ese mismo año interpretó el tema central de la banda sonora de la película de Disney “La Bella y la Bestia”, de una gran repercusión popular. En 1999 trabajó en el espectáculo musical “La magia de Broadway”, junto a Marta Sánchez. En el año 2000 volvió a representar a España en el Festival de Eurovisión con la canción “Colgado por un sueño”, siendo seleccionado por votación popular.

En 2007 participó en la sexta edición del programa de TVE “¡Mira quién baila!”, siendo el primer concursante ciego en el mundo que mostró sus dotes de baile para un programa de estas características. En 2012 publicó su octavo álbum titulado genéricamente “X una causa justa”, dedicando cada una de las canciones a una problemática social diferente, manifestando en él su sensibilidad y compromiso con las causas sociales.

En el plano deportivo ha hecho incursiones en deportes como submarinismo, piragüismo, paracaidismo, parapente, puénting… Sin embargo, hay cuatro grandes ejes que sobresalen en su experiencia deportiva: atletismo, montañismo, ciclismo en tándem y patinaje de velocidad. En ellos ha cosechado sus éxitos deportivos más importantes.