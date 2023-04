Richard Strauss y Sergei Prokofiev con Pablo González esta semana en el concierto de la Orquesta y Coro RTVE

El maestro Pablo González dirige el concierto número 19 de la temporada de abono de la Orquesta y Coro RTVE con ‘Las cuatro últimas canciones’ de Richard Strauss y la mezzosoprano Jacquelyn Wagner como solista, y la cantata ‘Alexander Nevsky’ de Prokofiev, con la mezzosoprano Anna Lapkovskaja como solista. Marco Antonio García de Paz es el director titular del Coro RTVE.



Puede comprar aquí las entradas para este concierto



Strauss escribió las cuatro canciones en 1948, a la edad de 84 años, apenas un año antes de su propia muerte. Su estreno, que tuvo lugar en Londres, el 22 de mayo de 1950, a cargo de la gran soprano noruega Kirsten Flagstad como solista y la Philharmonia Orchestra dirigida por Wilhelm Furtwängler,

Basadas en poemas de Joseph von Eichendorff (Im Abendrot) y Hermann Hesse (Frühling, September y Beim Schlafengehen), las canciones nos hablan del crepúsculo, del cansancio vital, del reposo último y del ansia de una paz eterna ‘en el círculo mágico de la noche’, y están imbuidas de un profundo sentido de calma y resignación ante la proximidad de la muerte.

Muy diferente es el tono de la música que un Prokofiev recién repatriado a la Unión Soviética compuso para el filme Alexander Nevsky, el relato épico que llevó a la gran pantalla en 1938 Serguéi Eisenstein, primer gran maestro del cine soviético y autor, entre otras, de la mítica El acorazado Potemkin (1925). Alexander Nevsky Op. 78 vivió su estreno absoluto en Moscú el 17 de mayo de 1939, bajo la dirección del propio autor. Apenas cuatro meses después daría comienzo la Segunda Guerra Mundial, y dos años después los ‘caballeros teutónicos’ de Hitler invadirían Rusia. Muy pocas veces una película y una partitura han sido tan premonitorias.

Pablo González

Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación, Pablo González nació en Oviedo y estudió en ‘Guildhall School of Music’ de Londres. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués y en el ‘Donatella Flick’. Ha sido Director Titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) y, anteriormente, Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Granada. En la actualidad es el Director Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE y asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE desde noviembre de 2018…

Pablo González ha dirigido importantes formaciones incluyendo: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, BBC National Orchrestra of Wales, Royal Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, NHK Orchestra (Japón), Orquesta Sinfónica Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas españolas.

Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L’elisir d’amore en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), Una voce in off, La voix humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi (versión concierto) en el Gran Teatre del Liceu (Barcelona) y Madama Butterfly (Ópera de Oviedo).

Recientes y próximos compromisos destacan sus apariciones con la The Hallé (Mánchester), City of Birmingham Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Frankfurt Radio Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, Gürzenich-Orchester Köln, Dresdner Philharmonie, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Helsinki Philharmonic, Lahti Symphony Orchestra (Finlandia), Residentie Orkest, Orchestra della Svizzera Italiana, regresando a la Orquesta Nacional de España, OBC, sinfónicas de Galicia, Bilbao y Asturias entre otras.

Ha colaborado con solistas como Maxim Vengerov, Nikolai Lugansky, Javier Perianes, Khatia Buniatishvili, Beatrice Rana, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Sol Gabetta, Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Frank Peter Zimmermann, Arcadi Volodos, Viktoria Mullova, Johannes Moser, Truls Mork y Viviane Hagner.