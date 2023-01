DOBLE SESIÓN SINFÓNICA ESTA SEMANA CON SZYMANOWSKI Y RAVEL EN EL TEATRO MONUMENTAL DE MADRID

En el concierto de abono de esta semana disfrutaremos de dos compositores coetáneos, uno polaco, otro francés, diferentes en sus planteamientos compositivos, de estéticas teóricamente alejadas, pero sin embargo unidos pasajeramente por una serie de lazos que partían del acercamiento del creador del este hacia occidente a lo largo de una vida no muy larga, aunque provechosa y cuajada de constantes descubrimientos.

Szymanowski es considerado junto con Chopin como uno de los restauradores de la música polaca. Disfrutaremos de dos de sus obras más célebres: su Concierto para violín nº 1 en un solo movimiento de 1916, escrito en forma rapsódica aparentemente improvisada y como cierre de la primera parte se escuchará la Tercera Sinfonía del compositor, “Canto a la noche”, “un bloque incandescente de música hipersensual y refinada para tenor, coro y gran orquesta sobre un admirable poema místico persa del siglo XIII de Dialâl Al-Rhîm al-Rûmi” (palabras de Halbreich).

El concierto de la noche concluirá con la suite del ballet “Dafnis y Cloe”, “una de las más bellas de la música francesa”, según Stravinski. El argumento del ballet, sobre la fábula del siglo II de Longo, es del coreógrafo Fokine. Ravel confesaba sus intenciones, que eran las de “escribir un vasto fresco musical menos deudor de lo arcaico que de la Grecia de mis sueños, próximo a lo retratado en ciertas pinturas francesas de finales del siglo XVIII. La obra está construida sinfónicamente según un plan tonal muy riguroso mediante un pequeño número de motivos cuyo desarrollo sinfónico asegura la homogeneidad del conjunto”.

Pablo González

Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación, Pablo González nació en Oviedo y estudió en ‘Guildhall School of Music’ de Londres. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués y en el ‘Donatella Flick’. Ha sido Director Titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) y, anteriormente, Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Granada. En la actualidad es el Director Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE y asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE desde noviembre de 2018.

Pablo González ha dirigido importantes formaciones incluyendo: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, BBC National Orchrestra of Wales, Royal Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, NHK Orchestra (Japón), Orquesta Sinfónica Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas españolas.

Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L’elisir d’amore en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), Una voce in off, La voix humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi (versión concierto) en el Gran Teatre del Liceu (Barcelona) y Madama Butterfly (Ópera de Oviedo).

Recientes y próximos compromisos destacan sus apariciones con la The Hallé (Mánchester), City of Birmingham Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Frankfurt Radio Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, Gürzenich-Orchester Köln, Dresdner Philharmonie, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Helsinki Philharmonic, Lahti Symphony Orchestra (Finlandia), Residentie Orkest, Orchestra della Svizzera Italiana, regresando a la Orquesta Nacional de España, OBC, sinfónicas de Galicia, Bilbao y Asturias entre otras.

Ha colaborado con solistas como Maxim Vengerov, Nikolai Lugansky, Javier Perianes, Khatia Buniatishvili, Beatrice Rana, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Sol Gabetta, Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Frank Peter Zimmermann, Arcadi Volodos, Viktoria Mullova, Johannes Moser, Truls Mork y Viviane Hagner.

Benjamín Schmid

Benjamin Schmid nació en Viena en 1968 y se formó en Salzburgo, Viena y en el Curtis Institute de Filadelfia. Entre los galardones que ha obtenido destacan Leopold Mozart, Yehudi Menuhin, Beethoven y el Premio del Público en el Concurso Internacional de Violín Carl Flesch.

Su repertorio cubre un amplio periodo musical, aunque más frecuentemente interpreta las obras para violín y orquesta de los principales compositores austriacos: Berg, Goldmark, Korngold, Kreisler, Mozart, Muthspiel, Schönberg o Webern. Dedica buena parte de su tiempo a la interpretación de música de cámara; sobre todo, en el repertorio mozartiano. Además, su pasión por el jazz le ha llevado a grabar varios discos con música de Grapelli, Muthspiel o Sabina Hank.

Benjamin Schmid ha actuado con prestigiosas orquestas como la Concertgebouw, London Philharmonic, Houston, Wiener Philharmoniker, Salzburg Mozarteum o Leipzig Gewandhaus, entre otras, además de varias orquestas españolas como la de RTVE.

Destaca especialmente su actuación con la Orquesta Gewandhaus bajo la dirección de Riccardo Chailly en Leipzig y el concierto de Alban Berg. Ha sido invitado por importantes festivales, como el de Heidelberg, Ostertöne, Hamburgo, Belfast, Amberes, Viena, etc. En su faceta como músico de cámara, Benjamin Schmid ha trabajado con importantes instrumentistas como la clarinetista Sabine Meyer o el violonchelista Clemens Hagen.

En 2004 debutó con la Wiener Philharmoniker en el Festival de Salzburgo, con el que ha colaborado habitualmente desde que en 1986 se presentara con la Chamber Orchestra of Europe bajo la batuta de Sir Yehudi Menuhin. Desde entonces ha aparecido, dentro del marco del festival, en numerosos conciertos, recitales, música de cámara y conciertos de jazz. En 2007 Benjamin Schmid interpretó en el Musikverein de Viena el concierto de violín de Korngold con la Wiener Philharmoniker y Seiji Ozawa. Recientemente ha actuado con la misma orquesta bajo la dirección de Valéry Gergiev.

Ha grabado numerosos discos con música de Bach, Paganini, Brahms o Vivaldi, por los que ha recibido varios premios.

Steve Davislim

El tenor australiano Steve Davislim es uno de los cantantes más destacados de su generación, solicitado internacionalmente tanto en el ámbito operístico como sinfónico. Steve Davislim comenzó su carrera profesional como miembro de Zurich Opera. Desde entonces, ha actuado en las más prestigiosas óperas y salas de concierto del mundo: Staatsoper Berlin (Almaviva, Il barbiere di Siviglia), Wiener Staatsoper (Tamino, Die Zauberflöte), Staatsoper Hamburg (Lensky, Onegin; Tom, The Rake’s Progress; Almaviva), Deutsche Oper Berlin (Görge, Traumgörge, de Zemlinksy), Royal Opera House Covent Garden (Fenton, Falstaff), La Scala (un aclamado Idomeneo bajo la dirección de Daniel Harding; el rol protagonista en el estreno mundial de Teneke, de Fabio Vacchi, con Roberto Abbado; así como el rol de Tamino), Théâtre du Châtelet de París (papel principal en Oberon, de Weber), Lyric Opera Chicago (Jacquino, Fidelio, con Christoph von Dohnányi), Metropolitan Opera New York (Pedrillo, Die Enfführung aus dem Serail), Opera Australia de Sídney (Don Ottavio, Lensky y David, Die Meistersinger), Liceu de Barcelona y Festival de Montpellier. En el ámbito sinfónico, Steve Davislim ha cantado junto a prestigiosas orquestas como las sinfónicas de Melbourne, Sídney, West Australia, Cleveland, San Francisco, Chicago, Zurich, Viena, Turin, Madrid, Dresde, Roma (Santa Cecilia), Bruselas, Lyon, Royal Danish Orchestra, BBC Symphony Orchestra, London Symphony y London Philharmonic, Vienna Philharmonia, Berliner Philharmoniker y todas las orquestas de la radio de Alemania. Ha actuado en los BBC Proms, New York Lincoln Center Festival, Mostly Morzart Festival y los festivales de Salzburgo y Lucerna. Ha trabajado con directores como Riccardo Muti, Claudio Abbado, Sir Colin Davis, Frühbeck de Burgos, Adam Fischer, Valery Gergiev, Nikolaus Harnoncourt, Bernard Haitink, Thomas Hengelbrock, Sir Georg Solti, Riccardo Chailly, Philippe Herreweghe, y Christopher Hogwood, entre otros. Entre sus numerosas grabaciones destacan Lotario y Rodelinda de Haendel, con Alan Curtis; cantatas de Bach con Sir John Eliot Gardiner y el Requiem de Mozart con Christian Thielemann.

Marco Antonio García de Paz

Considerado como uno de los directores más audaces y creativos en la actualidad, Marco Antonio García de Paz nació en Luanco (Asturias), estudió violín y dirección en el Centro Superior de Música del País Vasco ‘Musikene’. Entre sus maestros se encuentran Peter Phillips, Gabriel Baltés, Johan Duijck, Lászlo Heltay o Javier Busto. Cuenta en su haber con más de 60 premios nacionales e internacionales: mejor director en el Concurso Internacional ‘Prof. Georgi Dimitrov’ (Bulgaria) y el ‘Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen’ (Bélgica); ganador en dos ocasiones del ‘Gran Premio Nacional de Canto Coral’.

Es el director y fundador de ‘El León de Oro’, con el que ha actuado por toda España, Europa, África o EEUU y Director Titular del Joven Coro de Andalucía desde 2019. Marco Antonio es invitado regularmente a dirigir numerosos coros profesionales como el Coro RTVE, el Coro de la Comunidad de Madrid, Coro de Madrigalistas de Bellas Artes de Ciudad de México o el Coro Nacional de España. Reconocido profesor, ha sido docente de la Milano Choral Academy y del Conservatorio Superior del Principado de Asturias. Ha actuado en los festivales de Granada, Úbeda y Baeza, Sevilla, Salamanca, León, SMR Cuenca, Música-Musika de Bilbao, Festival de música española de Cádiz, Otoño Musical Soriano, Arte Sacro de Madrid, Conciertos del Auditorio de Oviedo, Early Music Morella, ciclos del CNDM, Conciertos de Patrimonio Nacional, Quincena Musical Donostiarra, así como en numerosas salas en el extranjero.

Ha trabajado junto a artistas como Leopold Hager, Friedrich Haider, Jordi Savall, Pablo González, Christoph König, Jaime Martín, Pinchas Steinberg, Manuel Hernández Silva o Peter Phillips.

Ha dirigido recientemente la Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Oviedo Filarmonía, o la Joven Orquesta Barroca de Andalucia. Entre sus proyectos inmediatos destacan sus apariciones como director con el Requiem Alemán de Brahms y la Joven Orquesta y Coro de Andalucía, colaboraciones con Tallis Scholars y Peter Phillips, conciertos en Ciudad de México y actividades con la ‘Accademia corale Italiana’. Estrena nuevas obras con regularidad y realiza grabaciones para sellos discográficos como Hyperion, Naxos o RTVE Música.

Es Director Titular del Coro RTVE desde 2021.