Gala de Reyes de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, con José Manuel Zapata

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE comienza el año musical el próximo 5 de enero con la tradicional Gala de Reyes. El tenor y showman José Manuel Zapata al frente de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE con un espectáculo marcado por el humor del propio Zapata y del director de escena Paco Mir. El programa que incluye conocidas piezas del repertorio clásico cuenta con la dirección musical y los arreglos de Juan Francisco Padilla. Marco Antonio García de Paz es el director titular del Coro RTVE. El concierto se podrá seguir en directo por La 2, Radio Clásica y RTVE Play.

Puedes comprar aquí las entradas para este concierto



El tenor José Manuel Zapata trae el humor a la Gala de Reyes de la Orquesta y Coro RTVE con un espectáculo para toda la familia y que incluye conocidas obras del repertorio clásico como las oberturas de La Gazza Ladra y Guillermo Tell, de Gioachino Rossini; piezas de Johann Strauss hijo, como la polka Trish Trasch, la marcha Radedtzky y el vals de El murciélago; números de óperas de Giuseppe Verdi como el aria ‘La donna e mobile’ de ‘Rigoletto’, o la Marcha triunfal de ‘Aida’; obras de los compositores románticos Robert Schumann (Ich Grolle Nicht) y Johannes Brahms (Guten Nacht); el Aire de la Suite número 3 de J. S. Bach o un fragmento de la quinta sinfonía de Beethoven.

Además habrá otras obras conocidas como la napolitana O sole mio de E. di Capua, y piezas del mundo del pop, como Highway to Hell de AC/DC e incluso una versión de La macarena al estilo de Mozart, adaptada por Juan Francisco Padilla.



Zapata. Biografía



Las biografías siempre están escritas en tercera persona, aunque en la mayoría de los casos, es uno mismo quién las escribe. Esta mía, va en primera persona.

Nací en Granada y desde mi infancia la música ha sido mi gran compañera. Julio Iglesias y Los Panchos, que sonaban en un viejo tocadiscos de mis padres, son mis primeros recuerdos. Mi relación con la música Clásica, llega muy tarde y por casualidad. A los 18 años y porque una amiga del instituto me dijo que a lo mejor me cogían en su coro. Fui a probar…y sonaba el Alleluia de Haendel. Fue amor a “primera escucha”, me maravillaron aquellas voces y aquellas armonías que se entrelazaban hipnotizándome. Conocí enseguida a un gran colega que me llevo a la que considero mi Maestra. Entré en el coro de Valencia, me instalé allí y lo más importante empecé ser feliz con mi vida y con la música. Al poco tiempo comencé a cantar como solista y en 2002 conocí a la persona que cambiaría mi vida Alberto Zedda, que me presentó a la segunda más importante Gioacchino Rossini. A partir de ese momento, se precipito una carrera “rossiniana” internacional que me ha llevado a cumplir casi todos mis sueños profesionales y pasé en 4 escasos años a debutar en el Metropolitan Opera House de New York.

Por el camino, Teatro Real de Madrid, Teatro del Liceo de Barcelona, Deutsche Oper de Berlín, Semper Oper de Dresden, Reggio Di Parma, Massimo de Palermo, Rossini Opera Festival, Teâtre Chatelet y Champs Elysees de Paris, Teather An der Wien , y otros muchos teatros maravillosos. He tenido el honor de cantar con los mejores cantantes del mundo (Flórez, Arteta, Garança, Antonacci, Fleming, Bronwlee, Podles, Blake, Di Donato…etc), y con directores de orquesta extraordinarios (Zedda, Lopez-Cobos, Spinosi, Rousset, Pons, Frizza, Allemandi, Scimone…).

¿El futuro?... Concierto para Zapata y Orquesta, From Bach to Radiohead, Conferencias, Podcast sinfónicos…nuevos proyectos… Muchos teatros, giras, aventuras, y un objetivo de vida: contagiar el amor por la música que amo, a todo ese inmenso mundo que no la conoce…