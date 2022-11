Primera Sinfonía y Canciones de un compañero de viaje, de Mahler, con Josep Pons y Sarah Connolly

El concierto de abono de esta semana, comienza con “Canciones de un compañero de viaje” una obra en la que Mahler plasma dos conceptos que encontramos en la esencia de la poesía: el camino y el desamor en su versión más desesperanzada. Las canciones nacieron entre 1883 y 1885, en forma de voz y piano, sobre unos poemas del propio Mahler que llevan la impronta popular de la colección Das Knaben Wunderhorn. Antes de terminar la década, las Canciones de un compañero de viaje (Lieder eines fahrenden Gesellen) habían sido orquestadas, estrenadas y metamorfoseadas en sinfonía.

El concierto prosigue con la Sinfonía número 1 en re mayor “Titán”. Ambas composiciones, Canciones de un compañero de viaje y su Primera sinfonía están fuertemente emparentadas. Eso mismo ocurre con ulteriores ciclos de canciones y sinfonías y, en general, puede argumentarse que todas las obras de Mahler, se titulen como se titulen, tengan o no palabras, son un cruce de sinfonía y canción de concierto.

Josep Pons

Considerado uno de los directores más relevantes de su generación, Josep Pons es el director musical del Gran Teatre del Liceu. En 1985 fundó la Orquestra de Cambra Teatre Lliure y, en 1993, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. Es director honorario de la Orquesta y Coro Nacionales de España y de la Orquesta Ciudad de Granada, de las que fue director artístico y titular. Fue también director musical ejecutivo de las ceremonias olímpicas de Barcelona 92. En 1999 fue distinguido con el Premio Nacional de la Música otorgado por el Ministerio de Cultura, es académico numerario de la Real Academia Catalana de Bellas Artes y doctor honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona. En 2019 fue galardonado con la Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Ha grabado medio centenar de títulos para Harmonia Mundi France y Deutsche Grammophon, y ha obtenido sus máximos galardones: Grammy, Cannes Classical Awards, Grand Prix de l’Académie Charles Cross, Diapasson d’Or y Choc de la Musique.

Dirige habitualmente las principales orquestas y lo hace en salas de todo el mundo, y ha establecido una relación continuada con la Orchestre de París, la Philharmonia, la City of Birmingham, la Gewandhaus de Leipzig, la Staatskapelle de Dresde, la NHK de Tokio o la BBC Symphony Orchestra, con la que ha aparecido varias veces en los BBC Proms de Londres. En 1993 debutó en el Gran Teatre del Liceu y desde 2012 es su director musical, donde tiene el encargo de proyectar la orquesta en el ámbito internacional.

Sarah Connolly

Nacida en el condado de Durham, Sarah Connolly estudió piano y canto en el Real Conservatorio de Música de Londres, del que hoy es miembro. En 2017 recibió el título de Dama del Imperio Británico (DBE) en el acto de celebración del aniversario de la reina. Siete años antes había sido nombrada Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE) en la Lista de Honores de Año Nuevo. En 2011, la Incorporated Society of Musicians, la asociación profesional de músicos del Reino Unido, la homenajeó y le otorgó el premio Artista musical destacada. Además, en 2012 fue galardonada con el premio de canto de la Real Sociedad Filarmónica. Ha cantado en los festivales de Adelburgh, Edimburgo, Lucerna, Salzburgo y Tanglewood y también en el Proms de la BBC, donde en 2009 fue solista en la última noche. Sus papeles en la ópera le han llevado por todo el mundo, desde el Metropolitan Opera House hasta el Royal Opera House, pasando por la Ópera de París, la Scala de Milán, las óperas de Viena y Munich y los festivales de Bayreuth, Glyndebourne y Aix-en-Provence. Durante la temporada 22-23, Connolly volverá al Royal Opera House en el papel de bruja Jezibaba en una nueva producción de Rusalka y en la Ópera Nacional de Inglaterra encarnando a Brigitta en una nueva producción de Die tote Stadt (La ciudad muerta).

En cuanto a recitales, cantará The Kingdom (El reino), con la Orquesta Hallé y bajo la batuta de Sir Mark Elder; A child of our time (Hijo de nuestros tiempos), acompañada por la Orquesta Filarmónica de Londres y bajo las órdenes de Edward Gardner; la Sinfonía n.º 2 de Mahler, con la Orquesta Sinfónica de Londres y la dirección de Sir Simon Rattle y también con la Orquesta Filarmónica del Elba de la Radio del Norte de Alemania (NDR) y el director Alan Gilbert; las Kindertotenlieder (Canciones para los niños fallecidos), también de Mahler, con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya dirigida por Ludovic Morlot; lieder de Des Knaben Wunderhorn (El cuerno mágico de la juventud), con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Bournemouth y la dirección de Mark Wigglesworth; las Lieder eines fahrenden Gesellen (Canciones de un compañero de viaje), con la Orquesta Sinfónica y el Coro de Radio Televisión Española y bajo la batuta de Josep Pons, y Das Lied von der Erde (La canción de la Tierra), con la Orquesta Nacional de Lille y el director Alexandre Bloch y también con la Orquesta Filarmónica de Boston y la dirección de Benjamin Zander.

Durante la temporada 22-23, Connolly también supervisará una residencia con la Royal Northern Sinfonia y ofrecerá recitales en el Wigmore Hall, el Festival Internacional de Lied de Zeist, los festivales de lied de Leeds y Oxford y el Festival Three Palaces de Malta.