Concierto homenaje a Tomás Marco por su 80º aniversario, con la Orquesta Sinfónica RTVE

La Orquesta Sinfónica RTVE celebra el 30 de septiembre un Concierto monográfico de homenaje al compositor madrileño Tomás Marco con una selección de obras sinfónicas: ‘Codex Calixtinus’; ‘Doble concierto’ (‘Ensueño y resplandor de Don Quijote’, con Miguel Borrego y Javier Albarés como solistas; ‘Campo de Estrellas’ y ‘Apoteosis del Fandango’, con la clavecinista Silvia Márquez). El concierto lo ofrecerá, en directo, Radio Clásica y RTVE lo grabará para su emisión posterior en Los Conciertos de La 2.

El compositor Tomás Marco cumplía 80 años el pasado 12 de septiembre. Su producción se distingue por su amplitud, versatilidad y vigor. En su catálogo figuran óperas, ballet, sinfonías, zarzuela, música coral y de cámara o música incidental para teatro. Según ha explicado el director del concierto, Santiago Serrate, “Marco es uno de los compositores que hicieron posible la entrada de España en la modernidad. En la época en la que la Península Ibérica estaba más encerrada en sí misma debido a la dictadura, son los compositores de la generación del 51 - señaladamente Cristóbal Halffter, Luis de Pablo y Tomás Marco- quienes importan muchas de las técnicas que en ese momento surgían en Europa, con Pierre Boulez, Olivier Messiaen, Luigi Nono… Tomás Marco fue ayudante y alumno de Karlheinz Stockhausen y tuvo una gran relación de amistad con Luciano Berio”.

El concierto monográfico de obras de Tomás Marco comienza con el ‘Codex Calixtinus (Cantus Iacobi)’, estrenado en 2013 por la ONE bajo la dirección de Rafael Frübeck de Burgos. Según ha explicado el propio compositor: “Esta obra fue encargada por la Orquesta y Coro Nacionales de España para el 80 aniversario de Rafael Frühbeck de Burgos, a quien está dedicada. Como en el concierto se iba a interpretar Carmina Burana se me pidió que tuviera alguna relación con esta partitura. Dado que la obra de Orff se basa en textos del siglo XII, me fijé en un monumento cultural español del mismo siglo, el ‘Codex Calixtinus’, tan en boga recientemente por motivos extra-culturales. De él tomé un famoso canto jacobeo, casi un himno europeo de la época, el ‘Dum paterfamilias’ o ‘Canto de Ultreia’”.

A continuación, subirán al escenario del Monumental el violinista Miguel Borrego y el violonchelista Javier Albarés para interpretar como solistas junto a la Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por Santiago Serrate, el ‘Doble concierto’ titulado ‘Ensueño y resplandor’ de Don Quijote. La obra se estrenó en el Teatro Principal de Burgos el 3 de septiembre de 2004.

La tercera obra de Tomás Marco de este concierto es ‘Campo de estrellas’, estrenada el 23 de octubre de 1989 en el Auditorio de Galicia con la ONE dirigida por el maestro Odón Alonso, con motivo de la inauguración de esta sala de conciertos. En ‘Campo de estrellas’, Tomás Marco parte de lo astronómico y cosmológico, pues “a fin de cuentas el escudo de la ciudad es también campo de estrellas”. Se trata de una sugestiva composición en la que la variedad de combinaciones tímbricas y plasticidad del conjunto gana tensión gracias al bien calculado y contrastado juego de las dinámicas a lo largo de los diferentes pasajes de la obra.

El concierto finaliza con ‘Apoteosis del Fandango’, que cuenta con la clavecinista Silvia Márquez como solista. Estrenada en marzo de 1998, por la Orquesta Sinfónica de Bilbao bajo la batuta de Ramón Encinar, se trata de una lectura muy personal del famoso ‘Fandango’ del padre Antonio Soler que Tomás Marco compuso para su Doctorado Honoris Causa en la Universidad Complutense.

Tomás Marco Aragón

Tomás Marco Aragón es director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es autor de siete óperas, un ballet, diez sinfonías, música coral, música de cámara, música incidental para teatro, audiovisual…, y ha publicado libros de referencia como Música española de vanguardia (1970), Pensamiento musical y siglo XX (2002) e Historia cultural de la música (2008). Ha sido profesor de Nuevas Técnicas del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y de Historia de la Música en la UNED, director gerente de la Orquesta y Coro Nacionales de España, director del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, director del Festival Internacional de Alicante, consejero de la Sociedad General de Autores y Editores, y director general del INAEM. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Música en 1969 y 2002, el premio de la Tribuna Internacional de Compositores de la Unesco, el Premio de Música de la Comunidad de Madrid, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Premio Iberoamericano de la Música Tomás Luis de Victoria.

Santiago Serrate

Dirige habitualmente las principales orquestas españolas, así como también en Italia, Portugal, Grecia, China y México. Su compromiso con la música actual se manifiesta a través de estrenos, conciertos y grabaciones discográficas con el Grupo Modus Novus y el Sax-Ensemble.

En su amplio repertorio operístico se encuentran más de 60 títulos, obteniendo un gran éxito de crítica y público en el Gran Teatre del Liceu con el estreno en España de L’Ape Musicale, en el Auditorio de Galicia con La Voix Humaine de Poulenc, en el Teatro de la Zarzuela con La Calesera y con el Estreno de una Artista/Gloria y Peluca, con Turandot de Puccini en el Teatre Principal de Palma, con L’italiana in Algeri de Rossini, La serva padrona de Pergolesi e Il segreto di Susanna de Wolf-Ferrari y Carmen de Bizet para Ópera en Cataluña y en el Teatro de la Maestranza de Sevilla con Lo Speziale de Haydn, The Telephone de Menotti, Der Schauspieldirektor de Mozart, Cavalleria Rusticana de Mascagni, los estrenos en España de il Prigioniero de Dallapiccola y Sarka de Janacek, así como la recuperación del Cristoforo Colombo de Ramón Carnicer. Recientemente ha estrenado mundialmente la ópera de cámara Tenorio, de Tomás Marco, en el Festival de El Escorial.

Actualmente es profesor asistente en el Curso Internacional de Dirección de Orquesta Antoni Ros Marbà de Barcelona y patrono de la Fundación Sax-Ensemble.

Recientes y próximos compromisos incluyen sus conciertos al frente de la Orquesta RTVE, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, los conciertos de celebración del 30 aniversario del Grupo Sax-Ensemble, con el Grupo Modus Novus para el CNDM, así como la dirección musical de Cavalleria Rusticana y Pagliacci para Ópera en Cataluña y La fille du régiment en el Teatro de la Maestranza, entre muchos otros.

Miguel Borrego

Miguel Borrego es Concertino de la Orquesta de RTVE desde 1997 y fundador del Trío Arbós en 1996 hasta 2014, con el que ha recorrido numerosos países, y es Premio Nacional de Música. Ha actuado en las principales salas y festivales internacionales: Konzerthaus de Viena, Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Academia Sibelius de Helsinki, Teatro Colón de Buenos Aires, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Wittener Tage FürNeue Kammermusic, Festival Internacional de Camaguey, Festival de Granada, Quincena Musical Donostiarra, Festival de Santander, Festival Música de Estrasburgo o Teatro Real de Madrid.

También ha tocado en numerosas ciudades europeas como Dublín, Manchester, Lisboa, Bruselas, París, y Munich, así como en EE.UU., Japón, Canadá, Jordania, Cuba y Puerto Rico.

Ha compartido escenario con directores de la talla de Pinchas Steinberg, Walter Weller, George Pelivanian, Jesús López Cobos, Sergiu Comissiona, Antoni Ros Marbá, Miguel Ángel Gómez Martínez, Enrique García Asensio, etc. Asimismo, su interés por la música actual le ha llevado a trabajar y estrenar obras de compositores como Toshio Hosokawa, Cristóbal Halfter, Luis de Pablo, Beat Furrer, Iván Fedele, Georges Aperghis, Jesús Torres o César Camarero, entre otros.

Ha actuado como solista con la Orquesta Sinfónica RTVE, Real Filarmonía de Santiago, Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Orquesta de la Región de Murcia, Orquesta Nacional de Ucrania, Orquesta de Cámara Española, Orquesta de Cámara Andrés Segovia, Orquesta del Summer College de Colorado Springs, Orquesta Nacional de El Salvador o la Orquesta de la Universidad de Toronto.

Ha sido profesor invitado de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), Joven Orquesta de Castilla y León, Joven Orquesta del País Vasco, Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM), Joven Orquesta de Valencia o la Joven Orquesta de Murcia, entre otras.

Cultiva su faceta pedagógica impartiendo clases en los Conservatorios de Teresa Berganza, Arturo Soria y Alcalá de Henares. Además, ha impartido clases magistrales en la Universidad de Toronto, Universidad de Cleveland y el Conservatorio Superior de Música de Lima y en el Conservatorio de La Coruña. En el 2012 Jesús Torres, Premio Nacional 2012, le dedica su concierto para violín y orquesta estrenándolo ese mismo año con la Orquesta Sinfónica RTVE.

Miguel Borrego toca un violín Carlo Tononi (Bolonia, 1710)

Javier Albarés

El violoncelista nacido en Campo de Criptana, Javier Albarés, ha conseguido diversos galardones nacionales e internacionales entre los que se encuentran el Primer Premio del Concurso Nacional de Violoncello ‘Florián de Ocampo’ de Zamora.

En música de cámara comparte atril con intérpretes como Zakhar Bron, Kyumin Park, Mariana Todorova, Guillermo Figueroa, Elena Kuztnesova, Sherry Kloss, Kimi Makino, David Mata, Daniel del Pino o Gerald Robbins. Ha estrenado en España varias obras de compositores actuales entre los que cabe destacar la obra para violoncello orquesta y coro de Giovanni Bonato (1961) ‘Dar gaist ist heute kommet’.

También ha sido invitado como profesor en masterclasses de conservatorios superiores (Sevilla 2015, Jaén 2016), y como preparador de la sección de cellos de orquestas sinfónicas de jóvenes como la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, y la Orquesta Joven de Andalucía. Es invitado como solista a la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña.

Solista de la Orquesta Sinfónica de RTVE desde 2009. En 2016 grabó un CD dedicado íntegramente a obras para violoncello solo, titulado ‘Paraphrasing Bach’, donde ofrece sus versiones de obras de Cassadó, Casals, Díaz de la Fuente, Reger y Bach. Es Master en Investigación Musical por la Universidad Internacional de La Rioja.

Silvia Márquez

Inquieta y entusiasta, es una de las intérpretes más versátiles y activas del momento. Especialista en teclas históricas, se encuentra igualmente a gusto al clave, al órgano o al fortepiano. Nacida en Zaragoza, obtuvo el Primer Premio en el Concurso Permanente de Juventudes Musicales 1996 en las especialidades de Clave y Órgano, premio al que suceden diversos reconocimientos, como el Premio Especial del Jurado a la mejor interpretación históricamente informada y Mención de Honor en el Concurso Internacional "Primavera de Praga" 1999 o la Mención de Honor en el Concurso Internacional de Clave de Brujas (Bélgica) 2001. Miembro de la Orquesta Barroca de la Unión Europea 2001, con la que ha actuado en Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Italia, España, Hungría y China, bajo la dirección de Roy Goodman, Andrew Manze, Alfredo Bernardini y Edward Higginbottom.

Ha ofrecido recitales en España, Francia, Alemania, Irlanda, Suiza, Holanda, Italia, Croacia, Andorra, Austria, Eslovaquia, Portugal, Bolivia, Panamá, etc., y en los últimos años ha sido invitada a formar parte de diversos jurados.

Mantiene una intensa actividad como solista o colaboradora de grupos y orquestas nacionales e internacionales, bajo la dirección de figuras como Fabio Biondi, Giuliano Carmignola y Paul Goodwin, entre otros. Como solista ha actuado con la Orquesta de Cámara Española, Orquesta Sinfónica de Murcia, Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla y Grupo Enigma. Es colaboradora habitual del grupo Forma Antiqva. Sus conciertos han sido emitidos por Radio Clásica, RTVE, BBC, RTL y la Radio Checa, y entre sus grabaciones se encuentra música de A. Vivaldi, D. Scarlatti, G. F. Haendel C. P. E. Bach (Arsis 2009) y L. Boccherini (junto al clavecinista Alfonso Sebastián). Su primera publicación en solitario, “Chaconnerie” (IBS 2018), constituye un apasionante y poco habitual recorrido por las chaconas para clave desde el siglo XVI hasta nuestros días, e incluye el Montuno de Roberto Sierra, nominado a los Latin Grammy 2018.

Silvia Márquez se formó en su ciudad natal con el maestro José Luis González Uriol y más tarde, becada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno holandés, en el Sweelinck Conservatorium de Amsterdam y el Real Conservatorio de La Haya, donde estudió clave (Jacques Ogg y Menno van Delft), órgano (Jacques van Oortmerssen) y fortepiano (Stanley Hoogland).

Especialmente comprometida con la música contemporánea, durante su estancia en Holanda trabajó este repertorio con la clavecinista holandesa Annelie de Man, con quien grabó música para dos claves de Roderik de Man (Attacca 1999). Ha estrenado obras de diversos autores españoles y extranjeros, tanto para instrumento solista como para grupo de cámara (estrenó en España el Concierto Nocturnal de Roberto Sierra). Su repertorio incluye los conciertos para clave de F. Poulenc, F. Martin, B. Martinu y M. de Falla, y mediante cursos y conciertos pretende dar a conocer las obras escritas en el siglo XX y XXI e incentivar la creación de nuevas piezas.

Silvia Márquez ha impartido clases magistrales en lugares como el Conservatorio Nacional de La Paz (Bolivia) y la Estonian Academy of Music and Theater (Tallin, Estonia). Invitada regularmente a impartir cursos en diferentes instituciones, obtiene por oposición la plaza de Clave en el Conservatorio Profesional de Música de Murcia. y ocupa la Cátedra de Clave en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. En la actualidad es catedrática de Clave del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.