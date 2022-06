La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE interpreta la tercera sinfonía de Mahler en el Festival de Granada

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE vuelve al Festival de Granada para interpretar en su 71ª edición, la Sinfonía número 3 de Gustav Mahler, bajo la batuta de su director titular Pablo González. Actuará como contralto solista Wiebke Lehmkuhl. Participa también en esta obra el Coro infantil Elena Peinado. Marco Antonio García de Paz es el director titular del Coro RTVE. El concierto será retransmitido en directo por Radio Clásica y se grabará para ofrecerlo en Los conciertos de La 2.

El compositor bohemio Gustav Mahler (1860-1911) escribió su tercera sinfonía entre 1893 y 1896, pero no se estrenó hasta 1902. En esta obra de grandes dimensiones Mahler incluye, en su quinto movimiento, la canción Es sungen drei Engel (Tres ángeles cantaban) de su ciclo popular Des Kaben Wunderhorn (El cuerno maravilloso del muchacho), interpretado por un Coro de Niños y Mujeres y una mezzosoprano o contralto. Ésta canta también en el cuarto movimiento un poema del “Así habló Zaratustra”, de Friedrich Nietzsche, titulado “Oh Mensch!” (¡Oh, hombre!) de contenido metafísico. El poeta expresa en él su anhelo de la muerte debido al dolor de la vida, y que las satisfacciones nos hacen desear que la vida fuera eterna. La sinfonía, también conocida con el nombre de “El sueño de una mañana de verano”, está inspirada, sobre todo en su primer movimiento, en la Naturaleza, la llegada del verano en forma de marcha avasalladora. Es destacable el último movimiento, un verdadero canto al amor, que se impone triunfante en uno de los finales más vitalistas de Mahler y de todo el repertorio sinfónico. Los títulos que Mahler ha dado a cada uno de los 6 movimientos de esta gigantesca obra de 100 minutos de duración son:

1. El despertar de Pan. El verano hace su entrada.

2. Lo que me dicen las flores del prado.

3. Lo que me dicen los animales del bosque.

4. Lo que me dice la noche (el hombre).

5. Lo que me dicen las campanas de la mañana (los ángeles).

6. Lo que me dice el amor.

Coro Infantil Elena Peinado, 35 años de existencia Fundado en 1988 por su actual directora, Elena Peinado (Medalla de Honor del Festival Internacional de Música y Danza de Granada) configura su repertorio con obras de la polifonía popular, autores clásicos y compositores andaluces.

Desde el año 1991 ha participado asiduamente en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con importantes óperas y sinfonías, y en el Teatro Maestranza de Sevilla. Ha trabajado con prestigiosos directores, entre los que se encuentran Josep Pons, Adrian Leaper, Frühbeck de Burgos, Eliot Gardiner o Zubin Mehta. Con la Orquesta Ciudad de Granada ha interpretado cantatas, así como conciertos pedagógicos y navideños.

Ha ofrecido numerosas actuaciones en zarzuelas y todo tipo de eventos, con la Banda Municipal de Granada bajo la dirección de Miguel Sanchez Ruzafa. Ha actuado en Toulouse con la Orquesta de dicha ciudad, así como en Viena, Roma, Múnich, Alsacia y Nancy. Dentro de nuestro país, en Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia, Almería, y Madrid. Ha colaborado en numerosos festivales benéficos, así como con la Cátedra Manuel de Falla, de la Universidad de Granada.

Tienen importantes grabaciones. A destacar las de los proyectos Clave y Acorde para los libros de E. Primaria.

Wiekbe Lehmkuhl La contralto alemana Wiebke Lehmkuhl estudió canto en la Hochschule für Musik und Theatre de Hamburgo y fue miembro del ensemble de la Ópera de Zúrich. Su repertorio de Wagner incluye Erda para el Festival de Primavera de Tokio, Royal Opera House Covent Garden, Magdalene (Los maestros cantores de Nuremberg) para Paris Opéra y Festival de Bayreuth y Flosshilde, Grimgerde y Primera Norna (El anillo del Nibelungo) y Voz desde lo alto (Parsifal) para el Festival de Bayreuth. Otras apariciones incluyen Tercera Dama (La Flauta Mágica) para la Ópera de París, y en el Festival de Salzburgo con Harnoncourt, Annina (El caballero de la rosa) en Salzburgo y Storgè (Jephtha) para la Ópera Nacional Holandesa con Bolton. Como concertista, Wiebke Lehmkuhl actúa con orquestas como la Filarmónica de Berlín, la Orquesta Gewandhaus de Leipzig, la Orquesta Tonhalle de Zúrich y la Sinfónica de Bamberg, en lugares destacados como la Elbphilharmonie en Hamburgo o el Musikverein de Viena, y en los principales festivales europeos como Lucerna y Schleswig-Holstein. Ha trabajado con directores como Chailly, Gatti, Harding, Jordan, Minkowski y Nagano. Su repertorio sinfónico-coral incluye la Pasión según San Mateo y el Oratorio de Navidad de Bach, el Réquiem de Mozart, las Sinfonías núm. 2 y núm. 3 y La canción de la Tierra de Mahler, así como los Gurre-Lieder de Schoenberg.