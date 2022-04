La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE bajo la dirección del maestro invitado Carlos Mena, que además cantará como contratenor solista, interpreta esta semana el oratorio La Pasión según San Juan, de Juan Sebastián Bach. Participan como solistas la soprano Jone Martínez, los tenores Steve Davislim y Martin Platz, el barítono José Antonio López, el bajo José Coca y el organista Juan de la Rubia. Marco Antonio García de Paz es el director titular del Coro RTVE. El concierto del 8 de abril lo retransmite Radio Clásica a las 20:00, y lo grabará TVE para emitirlo próximamente en Los conciertos de La 2

Puedes comprar aquí las entradas para este concierto

Puedes descargar aquí el programa de mano del concierto en pdf



El decimoséptimo programa de la actual temporada de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE trae al teatro Monumental La Pasión según San Juan, el magistral oratorio de Juan Sebastián Bach (1658-1750), y una de las cumbres de la música sinfónico-coral de todos los tiempos, no solo del repertorio barroco. Johann Sebastián Bach estrenó esta pieza el viernes santo de 1724, en la Iglesia de San Nicolás, de la ciudad alemana de Leipzig y está basada en el Evangelio de San Juan. Aunque se cree que el gran padre Bach compuso cinco pasiones, solo se conservan la de San Juan y la de San Mateo. La de San Juan puede decirse que es más sintética, concentrada, y dramática y con más audiencia expresiva que la de San Mateo, obra de mayor duración y considerada durante años como su hermana mayor, sin duda un injusto agravio comparativo.

En esta versión, dirigida por el maestro invitado y contratenor Carlos Mena que también canta como solista, participan la soprano Jone Martínez, el tenor Steve Davislim como el Evangelista, el tenor Martin Platz (arias), el barítono José Antonio López (arias, Pilatos y Pedro), el bajo José Coca en el papel de Jesús y el organista Juan de la Rubia. Alejandro Marías tocará la viola da Gamba.

Ha dirigido obras de Mozart, Haendel, Gluck, Pergolesi, Arriaga, Kodaly, Vaughan-Williams, Debussy, Poulenc, Ravel, Iglesias al frente de orquestas como la Sinfónica de Portugal, Sinfónica de Galicia, Sinfónica de Navarra, Sinfónica del Principado de Asturias, Ciudad de Granada, etc. Carlos Mena ha sido artista residente en el Beaux Arts de Bruselas, CNDM y en la Orquesta Ciudad de Granada.

En el ámbito de la dirección, antes de sus estudios como cantante, se formó con maestros como Manel Cabero, Pierre Cao, Laszlo Heltay y Erik Ericsson. Es fundador y director del grupo de cámara Lux Orphei, con el que ha interpretado recitales del repertorio barroco en diferentes escenarios europeos. En 2009 crea y lidera, artística y musicalmente, Capilla Santa María con la que ha interpretado obras que van desde la Edad Media (Perotin, Leonin, Machaut), hasta el Barroco (Dixit Dominus y Resurrezione de Haendel, Stabat Mater de Pergolesi, conciertos de Domenico Scarlatti, Maddalena ai piedi di Cristo de Caldara, Funeral Sentences de Purcell) pasando por el Renacimiento (de Victoria, Morales, Des Prez, Lassus, etc.).

Es cantante habitual de conjuntos como Capilla Santa María, Conductus Ensemble, Pasamezzo Antico y Soinuaren Bidaia. Como solista ha cantado con la Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Sinfónica de Burgos, Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta y Coro de RTVE, Orquesta Ciudad de Granada y Orquesta Barroca de Sevilla, en salas y festivales como Quincena Musical de Donostia, Semana de Música Religiosa de Cuenca, Semana de Música Antigua de Estella, Semana de Música Antigua de Vitoria, Ciclo de música antigua de Ziortza, Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid, Musika Música Bilbao, Teatro Arriaga, Euskalduna Jauregia, Espacio Turina, Auditorio Manuel de Falla, Auditorio Nacional de Madrid, Baluarte, Palacio de la Ópera de A Coruña, etc.



Steve Davislim

Dos veces galardonado con el ‘Queen Elizabeth II Silver Jubilee’ y la beca del Australia Council, el tenor australiano Steve Davislim es uno de los cantantes más destacados de su generación y es solicitado internacionalmente tanto en el ámbito operístico como sinfónico. Steve Davislim comenzó su carrera profesional como miembro de Zurich Opera. Desde entonces, ha actuado en las más prestigiosas óperas y salas de concierto del mundo: Staatsoper Berlin (Almaviva, Il barbiere di Siviglia), Wiener Staatsoper (Tamino, Die Zauberflöte), Staatsoper Hamburg (Lensky, Onegin; Tom, The Rake’s Progress; Almaviva), Deutsche Oper Berlin (Görge, Traumgörge, de Zemlinksy), Royal Opera House Covent Garden (Fenton, Falstaff), La Scala (Idomeneo; Teneke, de Fabio Vacchi y Tamino), Théâtre du Châtelet de París (Oberon, de Weber), Lyric Opera Chicago (Jacquino, Fidelio), Metropolitan Opera New York (Pedrillo, Die Enfführung aus dem Serail), Opera Australia de Sídney (Don Ottavio, Lensky y David, Die Meistersinger), Liceu de Barcelona y Armida y Rinaldo, de Haendel, con el Bathasar-Neumann-Ensemble. En el ámbito sinfónico, Steve Davislim ha cantado junto a prestigiosas orquestas como las sinfónicas de Melbourne, Sídney, West Australia, Cleveland, San Francisco, Chicago, Zurich, Viena, Turin, Madrid, Dresde, París, Roma (Santa Cecilia), BBC Symphony Orchestra, London Symphony y London Philharmonic, Vienna Philharmonia, Berliner Philharmoniker y todas las orquestas de la radio de Alemania, entre otras, que se suman a sus actuaciones en los BBC Proms, New York Lincoln Center Festival, o los festivales de Salzburgo y Lucerna. Ha trabajado con directores como Riccardo Muti, Claudio Abbado, Sir Colin Davis, Rafael Frühbeck de Burgos, Sir John Eliot Gardiner, Valery Gergiev, Nikolaus Harnoncourt, Bernard Haitink, Thomas Hengelbrock, Sir Georg Solti, Riccardo Chailly, Philippe Herreweghe y Christopher Hogwood, entre otros. Tiene numerosas grabaciones con sellos como EMI, Arte Nova, Harmonia Mundi, Melba o DGG, incluyendo cantatas de Bach con Sir John Eliot Gardiner y el Requiem de Mozart con Christian Thielemann.