El mar, de Debussy, esta semana con la Orquesta Sinfónica RTVE y Pablo González

La Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por de Pablo González interpretará El mar, de Debussy y la obra La Tierra, del compositor madrileño Jesús Rueda. Además, el violinista búlgaro Svetlin Roussev tocará como solista el Poema para violín y orquesta de Ernest Chausson y la rapsodia, también para violín y orquesta Tzigane, de Maurice Ravel. El concierto del viernes 28 de enero lo retransmite Radio Clásica a las 20:00, y lo grabará TVE para emitirlo en Los conciertos de La 2 próximamente.

Enmarcado en los ejes temáticos titulados ‘Ecos de la Belle Époque’ y ‘Planeta Tierra’ de la actual temporada de abono de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, el décimo concierto, con el director titular Pablo González en el podio del Monumental, tiene como invitado al prestigioso violinista búlgaro Svetlin Roussev.

La primera obra del concierto es La Tierra, de Jesús Rueda (n. 1961). Estrenada en Sevilla en 2007, la obra fue un encargo de la Fundación Autor y la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas al compositor madrileño que quiso completar según su propia visión la suite de Los planetas de Holst, que no incluía La Tierra. En palabras de Jesús Rueda, La Tierra es “el viaje del caos a un cierto orden” y tiene influencia tanto del jazz como de Shostakovich.

A continuación, sube al escenario del Monumental el violinista búlgaro Svetlin Roussev para interpretar, en primer lugar, el Poema para violín y orquesta Op. 25 del compositor romántico francés Ernest Chausson (1895-1899). Fue un encargo del famoso violinista de la época Eugène Ysaÿe quien lo estrenó en el Conservatorio de Nancy en 1896 con él mismo como solista. Se trata de una pieza de gran exigencia técnica y lirismo que se ha convertido en una de las más famosas obras del compositor, incorporada al repertorio de muchos violinistas actuales.

Svetlin Roussev junto a la Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por Pablo González interpreta también como solista la rapsodia para violín y orquesta Tzigane (gitano) del compositor francés Maurice Ravel (1875-1937). Escrita en 1924, y dedicada a la violinista húngara Jelly d’Aranyi, exige un gran virtuosismo al intérprete, y es la versión de Ravel de la música zíngara de violín, con un importante componente de improvisación, popular en Hungría y Europa del Este, aunque también se inspira en los caprichos de Paganini.



El concierto de esta semana finaliza con ‘El mar’ obra maestra del compositor Claude Debussy (1862-1918) estrenada en 1905 y aunque no fue muy bien recibida en su estreno, es una de las obras orquestales más importantes del siglo XX.

Para plasmar la visión idealista que Debussy tiene del mar, utiliza una gran orquestación muy inusual, en la que el compositor francés aplica la sección áurea en la partitura y contiene las audaces armonías impresionistas que caracterizan a este músico. El mar tiene tres movimientos: De l'aube à midi sur la mer (Desde el amanecer hasta el mediodía en el mar) - Très lent; Jeux de vagues (Juegos de olas) – Allegro; y Dialogue du vent et de la mer (Diálogo del viento y el mar) - Animé et tumultueux.



Svetlin Roussev

Desde que ganó el Primer Premio en el aclamado Concurso Internacional de Sendai en 2001, el carismático virtuoso del violín Svetlin Roussev disfruta de una prestigiosa carrera internacional y ha actuado en algunas de las salas más importantes del mundo como el Teatro Bolshoi, Seoul Arts Center, Salle Pleyel, Théâtre des Champs Elysées, Cité de la Musique, Arsenal de Metz, Bulgaria National Concert Hall, Budapest Bela Bartok National Concert Hall, Frankfurter Alte Oper, Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, Palais des Beaux Arts de Bruselas o Palacio de Naciones Unidas de Ginebra. Ha tocado con orquestas como la Orchestre National de France, Philharmonique de Radio France, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestre National de Belgique, Seoul Philharmonic Orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra, Sendai Philharmonic, Indianapolis Symphony Orchestra, George Enescu Orchestra, Roumanian National Radio Orchestra o Bulgarian National Radio Symphony Orchestra, y trabajado con directores como Myung-Whun Chung, Leon Fleisher, Yehudi Menuhin, Yuzo Toyama, Marek Janowski, Emmanuel Krivine, François-Xavier Roth, Jean-Jacques Kantorow, Denis Russel-Davies, Lionel Bringuier, Emil Tabakov, Manuel Hernández-Silva, Nicholas Milton o Jonathan Webb. Entre sus grabaciones destaca el concierto de Sibelius y el concierto nº 1 de Vladiguerov con Emil Tabakov y la Orquesta Nacional de la Radio Búlgara para los sellos Integral y Fondamenta. En 2016 grabó un álbum de Tríos de Piano de Mendselssohn y Dvorak con Eva Rozanoya y François Salque para DECCA, seguido por otros dos con obras para violín y orquesta de E. Ysaÿe (Musique en Wallonie) y la Sinfonía Española de Lalo (Arcantus), ambos con Jean-Jacques Kantorow. Svetlin Roussev es profesor en la Escuela Superior de Música de Ginebra, y anteriormente en el Conservatorio Superior de Música de París. Ha impartido clases magistrales de violín y música de cámara por todo el mundo. Toca el Stradivarius 1710 Camposelice amablemente cedido por la Nippon Music Foundation.