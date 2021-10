Un réquiem alemán, de Brahms, con Manuel Hernández-Silva

El tercer programa de la temporada de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, ofrece el Réquiem alemán de Johannes Brahms dirigido por el maestro Manuel Hernández-Silva. La soprano sueca Ingela Brimberg y el barítono británico Paul Grant son los solistas de esta versión reducida por Joachim Linckelmann de la obra maestra de Brahms. Marco Antonio García de Paz es el director titular del Coro RTVE. El concierto del viernes 22 de octubre, lo retransmite, en directo, Radio Clásica, y lo grabará TVE para emitirlo en Los conciertos de La 2 próximamente.

El concierto A/3 de la temporada 2021-2022 de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE está formado por una sola obra, ‘Un réquiem alemán’, Op. 45, del compositor romántico alemán Johannes Brahms (1833-1897) con el director Manuel Hernández-Silva en el podio del Teatro Monumental. Brahms escribió esta obra sinfónico coral en memoria de su protector, Robert Schumann, y tras la muerte de su madre, a partir de 1866. Su primera presentación en Viena en 1867, que incluía solo los tres primeros números, no tuvo el éxito esperado, hasta que, en 1869, con la Orquesta del Gewandhaus de Leipzig dirigida por el mismo y los siete números que integran este réquiem, dieron a Brahms un merecido prestigio. A mitad de camino, por sus dimensiones, entre una gran cantata y un pequeño oratorio, es una composición en siete movimientos para soprano, barítono, coro y orquesta donde el coro es el protagonista al dar una fuerte unidad a la obra, aunque cuenta con importantes intervenciones de los cantantes solistas, en este caso el barítono Paul Grant, y la soprano Ingela Brimberg. Formalmente se inspira en los oratorios y cantatas religiosas del barroco, sobre todo en las dos grandes fugas del final del tercer número -de influencia de Bach-, y al final del sexto, que es más del estilo coral de Haendel.

A pesar de su nombre y de incluir textos bíblicos, no se trata de un réquiem o misa de difuntos habitual de la iglesia católica, en el sentido de plegaria u obra pensada para el culto. Es una música para concierto, sin culto, pero de gran espiritualidad que reflexiona sobre la vida y la muerte con fuertes sentimientos de melancolía, consolación y optimismo final, y que en palabras del propio Brahms “fue creada por y para toda la humanidad”.

Ingela Brimberg



La soprano sueca Ingela Brimberg es reconocida a nivel internacional por sus interpretaciones en exigentes y demandados papeles de heroínas para sopranos dramáticas. Además de sus actuaciones con la Orquesta Sinfónica RTVE en el Réquiem alemán de Brahms y con la Ópera Nacional de Burdeos interpretando las Cuatro últimas canciones, de Richard Strauss, en la temporada 2021-2022 asume el papel de Brünnhilde en La Valkiria, de Wagner, en la Ópera de Kungliga y los roles de Elektra y Turandot en el Gran Teatro de Génova. En la temporada anterior Brimberg ya interpretó a Brünnhilde con la Trondheim Symphony Orchestra en la Ópera de Gotemburgo y también las Cuatro últimas canciones con la Orquesta Nacional de Lille y la Opéra de Rouen Normandie. También ha sido Isolda en Tristán e Isolda de Wagner en la Ópera de Colonia, además de Eva en la nueva ópera de Sebastian Fagerlund Sonata de Otoño en la Finnish National Opera. El personaje de Senta de El holandés errante ha sido importante en su carrera y lo ha cantado con gran éxito en la Deutsche Oper Berlin, Ópera de Colonia, Staatoper Hamburg, Theater an der Wien y en el Teatro Real de Madrid donde también ha sido Brünnhilde, en La Valkiria. Igualmente ha sido aclamado su Salomé (Richard Strauss) en el Teatro Verdi en Trieste y Ópera de Gotemburgo; Elsa, de Lohengrin en La Moneda, donde también hizo de Valentine en Los Hugonotes (dirigido por Minkowski y elegida mejor producción de 2011 por Opernwel); Aida en la Ópera de Malmö; Elettra, de Idomeno en la Ópera de Lyon y Gotemburgo; y Ellen Orford de Peter Grimes (Benjamin Britten) en la Royal Swedish Opera.

A lo largo de su carrera, Brimberg ha cantado un amplio repertorio, desde los roles mozartianos para mezzosoprano de Rosina y Querubino hasta el de soprano como Konstanze en El rapto en el serrallo. También son destacables sus interpretaciones como Amelia en Un ballo in Maschera, Donna Anna en Don Giovanni (Folkoperan de Estocolmo), papeles en Jenufa y Katia Kabanova y Lady Macbeth en Macbeth de Verdi.

Brimberg ha colaborado con directores como Marc Minkowski, Donald Runnicles, Esa-Pekka Salonen, Daniel Harding, Francois-Xavier Roth, Leif Segerstam, Sakari Oramo y Pablo Heras-Casado, entre muchos otros.

Ingela Brimberg estudió en la Academy of Music and Drama de la Universidad de Gotemburgo.