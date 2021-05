La Reina emérita entregará este viernes el premio Reina Sofía de Composición a Carlos Fontcuberta, por 'Trencadís'

El concierto extraordinario de música contemporánea del próximo 28 de mayo cuenta con el maestro Raúl Benavent como director, que es además solista de percusión de la Orquesta Sinfónica RTVE. Componen el programa el estreno absoluto ‘Trencadís’, del compositor Carlos Fontcuberta, con el pianista Daniel del Pino como solista, y dos obras que no suelen programarse a menudo en las salas de conciertos: Pierrot Lunaire, de Arnold Schoenberg, y Misterios del macabro, de György Ligeti, ambas con la soprano Sonia de Munck como solista. El concierto lo retransmite, a las 20:00, Radio Clásica, y lo grabará TVE para emitirlo el 5 de junio en Los conciertos de La 2.

La Orquesta Sinfónica RTVE con Raúl Benavent en el podio, es la encargada de interpretar el estreno absoluto de ‘Trencadís’, del compositor valenciano Carlos Fontcuberta, la obra ganadora del XXXVII Premio Reina Sofía de Composición Musical de la Fundación de Música Ferrer-Salat. Al finalizar el concierto, tendrá lugar la ceremonia de entrega de este importante reconocimiento al compositor valenciano autor de Trencadís, una obra para orquesta y piano solista que contará con el pianista Daniel del Pino.

El concierto comienza con ‘Pierrot Lunaire’, de Arnold Schoenberg (1874-1951), una de las obras claves de la historia de la música atonal y del estilo expresionista. Estrenada en Berlín en 1912 son un ciclo de canciones sobre poemas traducidos al alemán del ciclo de poemas franceses de Albert Giraud. La soprano madrileña Sonia de Munck pondrá la voz a estos poemas.

Esta pieza contará con una escenificación por parte del Colectivo escénica, formado por la actriz Aida Villar, el actor Pablo Rodríquez y la directora de escena Raquel Alarcón.

A continuación, tendrá lugar el estreno absoluto de ‘Trencadís’ una composición del valenciano Carlos Fontcuberta (n.1977) para piano y orquesta, en la que participará como solista el pianista Daniel del Pino. Como explica el director del concierto Raúl Benavent, “La obra como su título describe es un trencadis, muy conocido en el arte arquitectónico por Gaudí, todas las partes digamos están formalmente compuestas de una manera random pero que todas juntas encajan a la perfección. Podrán escuchar muchos efectos en las diferentes secciones de la orquesta, en la cuerda, en los instrumentos de viento y en la sección de percusión”.

Para concluir el concierto, otra obra contemporánea poco representada pero no por ello menos interesante, ‘Misterios del macabro’, de György Ligeti (2923-2006) una reducción de la única ópera del compositor rumano ‘El gran macabro’ para ser interpretada en versión de concierto por una soprano y orquesta de cámara y que el compositor rumano escribió entre 1988 y 1991. De nuevo, la soprano solista es Sonia de Munck. En la obra suenan bocinas tocadas por percusionista, flauta de émbolo, silbatos, e incluso sonidos de roturas de papel de periódicos para describir una obra que como apunta Raúl Benavent “el motivo de la obra de Ligeti es una burla, un desafío a la muerte, en ocasiones con una puesta en escena muy sarcástica e irónica”.



Raúl Benavent Solista de percusión de la Orquesta Sinfónica RTVE y director de orquesta. Desde muy temprana edad comenzó a relacionarse con el mundo de la música y empezó a dar muestras de su futuro como percusionista. Apasionado en su profesión y comprometido con su trabajo, realiza una importante labor tanto interpretativa como pedagógica. Estudió en los conservatorios de Valencia y Madrid, en el centro de estudios Neopercusión y en Hogeschool loor Muziek en Theater Rotterdam (Holanda). Alumno integrante de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), durante tres años, fue miembro del grupo Neopercusión de 1996 a 2001 y profesor de este mismo centro durante cuatro años.

Ha editado varios discos de música Española e iberoamericana con el grupo de percusión de la JONDE, con el dúo de percusión ‘Cara a Cara’, y el disco Origen, con ‘Madrid Okho Dúo’, también de Música electrónica y percusión con el grupo Urbethnic; de Latin jazz con ‘Big Band Benigánim a L´escenari’ y el disco ‘Memòries’ de música para banda con la ‘SIM de Benigánim’, realizando giras por España y el extranjero, con actuaciones en el Festival de Granada, Santander, Madrid, La Habana, Monterrey y Belgrado.

Es autor de varios proyectos pedagógicos como ‘La Era de los Materiales’, ‘La caja enmascarada’ o ‘Modernidad, Método y Mente’, curso de perfeccionamiento de repertorio orquestal.

Como solista ha actuado con la Orquesta Sinfónica RTVE, interpretando el Concierto para Marimba y orquesta de N. Rosauro, el Concierto para cinco percusionistas de T. Takemitsu, Concierto para dos pianos y percusión de B. Bartok junto con Victor y Luis Del Valle, el Concierto para dos marimbas y orquesta de Keiko Abe y ‘Frozen in Time’ de Avner Dorman, Concierto para percusión y orquesta. Ha grabado para RNE y TVE obras del repertorio esencial de percusión y numerosos recitales en el Ciclo de cámara de la Orquesta Sinfónica RTVE, Festival Perkulliria, Fundación Juan March, Auditorio Reina Sofía, Academia de Bellas Artes de San Fernando o Festival Nits D´estiu.

Fue profesor en la universidad Francisco de Vitoria (Madrid) y en el Centro de alto rendimiento Maurice André (Lliria) en la especialidad de percusión, también profesor en el Centro Superior Progreso Musical y en ESMAR. Ha sido invitado a numerosas orquestas jóvenes españolas como la de la Comunidad de Madrid, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Málaga y JONDE. Forma parte del grupo de música contemporánea Modus Novus y de Madrid Okho Dúo.

Raúl Benavent se define como un director de orquesta enérgico, apasionado y muy polifacético en la realización de proyectos musicales, que abarcan desde la música clásica a la contemporánea y de vanguardia. Ha dirigido a la OEX y a la Orquesta de la federación de sociedades musicales de Valencia y entre sus últimos proyectos destaca la dirección de orquestas como la de la Universidad de Valencia, Orquestas de cámara AIDO y Opus 23, JORCAM, JOSCAM (Grupo de metales), Grupo de percusión de la JONDE, grupo de metales de la Orquesta Sinfónica RTVE y la Orquesta Sinfónica RTVE.

Raúl Benavent es hijo predilecto de Beniganim (Valencia) por su aportación al arte y a la cultura en su ciudad natal.

Sonia de Munck Madrileña, estudia en la Escuela Superior de Canto de Madrid con Mª Dolores Travesedo y Miguel Zanetti. Es premiada en los concursos Ciudad de Logroño y Pedro Lavirgen. Ha cantado en los principales teatros españoles: Real, de la Zarzuela, del Canal y Auditorio Nacional (Madrid); Liceu y Lliure (Barcelona); Campoamor y Auditorio Príncipe (Oviedo); Baluarte y Gayarre (Pamplona); Arriaga (Bilbao), Cervantes (Málaga) o Calderón (Valladolid), entre otros.

Debuta en 2007 en el Teatro de la Zarzuela Hangman, Hangman y The town of greed, de Leonardo Balada, consolidándose desde entonces como artista de referencia de esa casa protagonizando títulos como: La Generala, Doña Francisquita, La tabernera del puerto, El rey que rabió, El estreno de una artista, Los diamantes de la Corona o Marina.

En ópera ha interpretado Gilda (Rigoletto), Despina (Cosi fan tutte), Pamina (Die Zauberflöte), Amina (La Sonnambula), Musetta (La bohème), Der Hirt (Tannhäuser), Lucia (Lucia di Lammermoor), Princesa (El gato con botas, de Montsalvatge) o Agafia (Zhenit’ba, de Mussorgsky).

Su amplio repertorio sinfónico incluye: Salmo de alegría para el siglo XXI, de García Abril; Exsultate jubilate, Misa de la Coronación y Misa en Do menor de Mozart; Carmina Burana de Orff; Stabat Mater de Pergolesi o La Creación de Haydn. Destaca su trabajo en el Mesías de Händel junto a la Orquesta Barroca de Sevilla, con la que también hizo Lettere Amorose de Scarlatti bajo la dirección de Alan Curtis.

Especialmente activa en la canción de concierto, a lo largo de su carrera ha ofrecido recitales con Miguel Zanetti, Fernando Turina, Miguel Huertas o Aurelio Viribay.

En el campo de la música contemporánea, colabora con grupos como el Trío Arbós o el Cuarteto Bretón y estrena la obra de Jesús Torres Faust, de Murnau. Ha también colaborado con maestros como López-Cobos, Roa, Milanov, Ortega, Soler, Díaz, Fogliani, Rubio, Pérez Sierra o Albiach, y directores de escenas como J. C. Plaza, Boadella, Lluis Pasqual, Tambascio, Sagi, Olmos, I. García o Paco Mir.

Entre sus recientes y próximas actuaciones destacan el papel de Bubikopf en Der Kaiser von Atlantis en el Teatro Real, el de Sophie en Werther en el Liceu y el de Cricri en El cantor de México en el Teatro de la Zarzuela. El estreno mundial en el Liceu de L’enigma di Lea, de Benet Casablancas y El Teléfono de Menotti en el Real.

Ha grabado La clementina, de Boccherini bajo la dirección de Pablo Heras-Casado.

Daniel del Pino Daniel del Pino (Beirut,1972), empezó sus estudios musicales en Rabat, continuando su formación en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, la Universidad de Yale y la Southern Methodist University de Dallas. Sus profesores fueron Marisa Villalba, Julián López-Gimeno, Peter Frankl y Joaquín Achúcarro. Ha sido profesor de piano en el Conservatorio Profesional de Música “Jacinto Guerrero” de Toledo y en Musikene. Desde 2016 es profesor de piano en el grado superior y máster, que ofrece el Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska, en Madrid

Es uno de los pianistas españoles de mayor relevancia internacional. Su actividad concertística le ha llevado por todo el mundo, actuando en las salas más prestigiosas de toda Europa como la Salle Gaveau de Paris, Bulgaria Hall de Sofia, Ateneo G. Enescu de Bucarest, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Auditorio Nacional de Madrid, Auditori de Barcelona, Auditorio de Zaragoza, Teatro Arriaga de Bilbao, Palau de la Música de Valencia o el Auditorio Manuel de Falla de Granada. Ha actuado en Marruecos, Túnez, todo Oriente Medio, Gabón, Brasil, México, Colombia, Guatemala, Kazajstán, Taiwan (National Concert Hall de Taipei), Japón, Australia y en el Carnegie Hall de Nueva York. Ha colaborado como solista con orquestas como la Sinfónica RTVE, orquestas de Córdoba, Sevilla, Galicia, Castilla-León, Valencia, Málaga, Murcia, G. Enesco de Bucarest, Brasov, Estatal de Transilvania (Rumania), Filarmónica de Medellín (Colombia), Filarmonía Podkarpacka (Polonia), y New Arlington, así como con la Orquesta de Cámara Reina Sofía, Solistas de la Orquesta Sinfónica de Almaty o Solisti di Praga bajo la dirección de prestigiosos maestros.

Entre los festivales que ha actuado, destacan el de Segovia, León, Cadaqués, Pau Casals de Vendrell, Otoño Musical Soriano, Quincena Donostiarra, Úbeda, Ayamonte, Verbier (Suiza), Morelia (México), Festival Bravissimo (Guatemala), Cap Ferret (Francia), Haifa Chamber Music Society (Israel), Chamber Music Internacional (Dallas,) y es invitado todos los años desde hace quince al Festival de Newport (EE. UU.). Ha estrenado obras de los compositores José Zárate, Francisco Lara, Jorge Grundman, Elena Kats-Chernin, Nikolai Kapustin y Antón García Abril entre otros.

Ha impartido clases magistrales en numerosos centros y universidades. Sus conciertos han sido retransmitidos por Radio Clásica, RTVE, y televisiones de numerosos países. Ha grabado la integral de los estudios de Chopin y Goyescas de Granados; el disco “Live in Villa San Lorenzo”; un monográfico sobre García-Abril; “No Seasons” junto a Ara Malikian; un disco con primeras grabaciones del concierto para dos pianos y percusión de Kapustin, junto a Ludmil Angelov y Neopercusión; “Looking back over Chopin” junto a Andreas Prittwitz. Más recientemente grabó el disco “W Sonatas” junto al violinista Vicente Cueva, con música de Jorge Grundman y el disco “Gypsy Inspiration” junto al flautista Vicent Morelló.