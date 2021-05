Noches en los Jardines de España y El sombrero de tres picos, de Falla, con Josu de Solaun y Antonio Serrano

Una vez finalizados los conciertos de temporada de abono, la Orquesta Sinfónica RTVE con Gloria Isabel Ramos como directora invitada, interpretará un programa monográfico de homenaje a Manuel de Falla. En la primera parte se podrá escuchar las Noches en los Jardines de España, con el pianista Josu de Solaun como solista, y seguido, las Suites I y II de El sombrero de tres picos, con el armonicista Antonio Serrano. El concierto lo emitirá Radio Clásica ese mismo día a las 20:00 y se podrá ver en Los conciertos de La 2 el sábado 29 de mayo.

El concierto extraordinario homenaje a Manuel de Falla comienza con la Orquesta Sinfónica RTVE bajo la batuta de Gloria Isabel Ramos interpretando la célebre pieza Noches en los jardines de España, de Manuel de Falla. Es, sin duda, una obra maestra, la primera gran obra española para piano y orquesta, de gran inspiración, lirismo e influencia modernista-impresionista. Actúa como solista el pianista Josu de Solaun. Estrenada en 1916, Noches en los jardines de España se divide en: En el Generalife: Allegro tranquillo e misterioso, Danza lejana: Allegretto giusto y En los jardines de la Sierra de Córdoba: Vivo.

A continuacióin la Orquesta Sinfónica de RTVE interpretará las Suites 1 y 2 de 'El sombrero de tres picos' de Manuel de Falla, con la actuación como solista del armonicista Antonio Serrano. La obra está basada en la novela homónima del escritor Pedro Antonio Alarcón. Se estrenó en el 'Alhambra Theatre' de Londres bajo la batuta de Ernest Ansermet y decorados y figurines de Pablo Picasso. La suite nº 1 se divide en Introducción, La tarde, Danza de la molinera (fandango), El corregidor y Las uvas, mientras que la suite nº 2 está formada por tres danzas: Danza de los vecinos (Seguidillas), Danza del molinero (Farruca) y Danza final (jota).

La primera mujer en España al frente de una orquesta como Directora Titular, Gloria Isabel Ramos Triano, directora de orquesta y compositora española de trayectoria internacional, es ganadora de varios premios de dirección, entre ellos el Primer Premio en el Concurso Internacional de Cadaqués. Entre otros galardones figura el Premio Ojo Crítico de RNE. Como directora invitada ha dirigido conciertos con orquestas como la London Symphony Orchestra, English Chamber Orchestra, Orquesta Sinfónica de San Petersburgo, Orquesta de Cámara de Viena, Orquesta SInfónica de Lucerna, Orquesta Sinfónica Schlesswig-Holstein, Orquesta Gulbenkian, Orquesta de la Radio de Leipzig, etc, dirigiendo conciertos en numerosos festivales en España, Méjico, Alemania, Rusia, etc. En su repertorio figuran obras de gran complejidad, de compositores como H. W Henze, Boulez, Stravinsky, etc., y su predilección por la música contemporánea le ha llevado a dirigir numerosísimos estrenos, algunos de ellos llevados al disco, realizando grabaciones para el sello RALS y para varias orquestas españolas. En varias ocasiones ha dirigido sus propias composiciones con orquestas como la Orquesta Sinfónica RTVE, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, o el Ensemble de la ORCAM. Es fundadora en Suiza de la orquesta Weltsaiten Sinfonietta de la que es Directora Titular y Artística. Intensa actividad compositiva en años recientes, estrenará próximamente en los Estados Unidos una obra para gran orquesta, encargo de la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh.



Antonio Serrano



Antonio Serrano es un virtuoso de su instrumento, un referente del jazz español actual y uno de los músicos de sesión más solicitados. Serrano muestra una enorme versatilidad musical que queda fielmente reflejada en su amplio historial de colaboraciones. El armonicista se mueve con idéntica soltura en ámbitos musicales tan distantes entre sí como el jazz, el flamenco, el pop y la música clásica.

A los 13 años actúa en París a dúo con Larry Adler en un concierto para Naciones Unidas. Este hecho marcó el comienzo de una larga relación que ayudó a mejorar la ya prometedora carrera de Antonio. Larry se convierte en su mentor y actúan juntos en innumerables ocasiones. En 1992, a los 18 años, Antonio interpreta en Bélgica el Concierto para orquesta y armónica, Op. 46 de Malcolm Arnold, obra escrita para Larry Adler. Tras enfocar su carrera en la música clásica principalmente, Antonio comienza a interesarse por otros géneros. Actúa así con artistas de blues, jazz y pop, y logra ser reconocido en su país como uno de los mejores improvisadores de su generación. Graba numerosos discos en todos los estilos musicales. En el transcurso de su carrera como solista, colabora con las orquestas sinfónicas de Bélgica, Cologne, Heidelberg, Kiel y Estambul, entre otras, tocando conciertos originales para armónica de H. Villalobos, M. Arnold, V. Williams, etc. y arreglos de obras de G. Enescu, G. Gershwin o R. Korsakov. Después de darse a conocer como virtuoso instrumentista, era inevitable que recibiera la llamada del que ha sido el guitarrista más importante de España de todos los tiempos, el guitarrista flamenco Paco de Lucía. Finalmente, Antonio Serrano se hace famoso por introducir la armónica en el flamenco, un género casi impenetrable para músicos no nacidos en la cultura flamenca. Se hace miembro del grupo de Paco de Lucía durante sus últimos 10 años y hace con él 8 giras mundiales.

Como músico de sesión, graba más de 500 colaboraciones y participa en bandas sonoras como Carne Trémula de Pedro Almodóvar. Como docente, imparte cursos de improvisación musical en diversos conservatorios europeos y cursos de flamenco. Además, da clases en la Universidad de Khartoum y participa como jurado en concursos de armónica por todo el mundo.

Entre sus numerosos galardones destacan el Premio 2020 Bernie Bray, al mejor armonicista del año concedido por SPAH Society for the Preservation and Advancement of the Harmonica, el Grammy Latino por parte de la Latin Academy of Recording Arts & Sciencies en reconocimiento por su participación en la grabación del disco Entre 20 aguas: A la música de Paco de Lucía y el Premio Masters of Mediterranean Music en Jazz Flamenco (2014) por su aportación revolucionaría a este estilo, por el Berklee Mediterranean Music Institute.