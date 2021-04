Concierto para flauta de pico de Heberle y Misa K.167 de Mozart, con Maurice Steger, solista y director

El flautista y director suizo Maurice Steger debuta con la Orquesta y Coro RTVE interpretando junto a la Orquesta Sinfónica RTVE con el mismo dirigiendo, el Concierto para flauta de pico en Sol mayor de Anton Heberle. Además, dirigirá a la Orquesta y Coro RTVE en la Misa en Do mayor K.167 ‘En honor a la Santísima Trinidad’. Lorenzo Ramos es el director titular del Coro RTVE. El concierto del viernes 23 de abril lo emitirá Radio Clásica ese mismo día a las 20:00 y se podrá ver el sábado 8 de mayo en Los conciertos de La 2.

Maurice Steger en su doble faceta de intérprete de flauta y director de orquesta es el invitado del 18º concierto de la actual temporada de abono de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.

Para comenzar, una pieza que se escucha muy poco en los auditorios, el Concierto para flauta de pico en Sol mayor de Anton Heberle, un compositor poco conocido que nació posiblemente en 1780 no se sabe exactamente dónde y al que se le atribuye la invención del csakan, una especie de flauta de pico con llaves. Se conoce una veintena de obras suyas escritas para este instrumento gracias al trabajo de la también flautista y directora Michala Petri quien las ha interpretado, al igual que hará Maurice Steger con la flauta de pico.

Esta pieza, encuadrada dentro del clasicismo vienés exige un gran virtuosismo al solista, que explorará todas las características y posibilidades de la flauta de pico, y en el caso de Maurice Steger, además dirigiendo la Orquesta Sinfónica RTVE.

El concierto se divide en tres movimientos: Allegro moderato, Romanze, andante molto y Allegro vivave/Tempo di menuetto (Moderato).

A continuación, el Coro RTVE se une a la Orquesta Sinfónica para interpretar en el escenario del Monumental bajo la dirección de Maurice Steger la Misa ‘In honorem Santisimae Trinitatis’ o ‘Misa en honor a la Santísima Trinidad’, compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart en 1773. Es una misa sin solistas, al estilo galante italiano de moda en esa época en Salzburgo, pero con una actuación del Coro que nos recuerda a la Misa de la Coronación o la impresionante Misa en do menor que interpretó recientemente la Orquesta y Coro RTVE en este mismo escenario. La obra es de una gran expresividad a pesar de su sencillez, como lo demuestra sobre todo el Agnus Dei. Esta misa se divide en Kirye, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei.

Calificado por la prensa especializada como “el Paganini de la flauta”, “el mago de la flauta”, o “director electrizante e inspirador”, el suizo Maurice Steger aúna virtuosismo, técnica, carisma, inteligencia y una especial sensibilidad para la música, sorprendiendo con su energía en conciertos de diferentes formatos a públicos de todo el mundo.

Como solista, director, o ambas facetas a la vez, Steger actúa regularmente con los mejores conjuntos de música antigua del momento como the Akademie für Alte Musik Berlin, La Cetra Baroque Orchestra Basel, Venice Baroque Orchestra, The English Concert, Freiburger Barockorchester, Il Pomo d’oro o I Barocchisti. También trabaja con destacadas orquestas modernas como Zurich Chamber Orchestra, Frankfurt Radio Symphony, Les Violons du Roy, Munich Chamber Orchestra, Musikkollegium Winterthur y NDR Radiophilharmonie.

La música de cámara desempeña un papel fundamental en la carrera de Maurice Steger. Colaborando con músicos y amigos como Hille Perl, Rachel Podger, Avi Avital, Daniele Caminiti, Sebastian Wienand, Diego Fasolis, Sol Gabetta, el joven clavecinista francés Jean Rondeau o el clavecinista madrileño Ignacio Prego, se ha dedicado a actualizar el repertorio de la música antigua. También ha trabajado en formaciones o experimentales como sus conciertos con el pianista Martin Stadtfeld y el percusionista Christoph Sietzen o su proyecto de un estreno mundial con el Kuss Quartet.

Maurice Steger adora la interacción entre diferentes culturas y descubrir otras formas de trabajo y enfoques interpretativos, tanto en su faceta como concertista, como en la de profesor y miembro de jurados en concursos internacionales.

Sus giras por Asia y Australia le han llevado a trabajar con la Australian Brandenburg Orchestra o la Orquesta Filarmónica de Malasia, entre otras. Steger fue el primer flautista occidental en actuar con la Orquesta Tradicional China de Taipei. También ha dado conciertos en América del Norte y del Sur.

Su importante compromiso con la pedagogía musical le lleva a asumir en 2013 la dirección de la Academia Gstaad Baroque en el Menuhin Festival Gstaad. Ofrece además clases magistrales en diferentes países, y es creador del personaje "Tino Flautino" que busca animar a los niños pequeños a descubrir y disfrutar de la música clásica.

Su insaciable sed de conocimiento, le lleva a investigar y a buscar campos poco explorados de la música antigua. En su grabación “Souvenirs”, por ejemplo, presenta obras que descubre en la biblioteca privada del Conde Harrach en Nápoles. Para su álbum Baroque Twitter con la Orquesta de Cámara de Basilea y la soprano barcelonesa Nuria Rial, se inspiró en el canto de un pájaro.

Su grabación, “Mr. Handel´s Dinner”, junto a La Cetra Barockorchester Basel describe las representaciones de óperas de Haendel en Londres y en especial la música interpretada en sus intermedios. La grabación es igualmente recibida con gran entusiasmo por el público y la crítica.

Steger rastrea regularmente rarezas barrocas y clásicas tempranas, las dirige, interpreta o a veces las edita en CD. Ha recibido numerosos premios por su trabajo incluyendo el Premio Karajan y el ECHO Klassik. En el documental de la cadena ARTE, The Recorder (flauta dulce), se explica cómo Maurice Steger ha ayudado a la vuelta de este instrumento a las salas de conciertos.