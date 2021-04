Concierto para violín de Mendelssohn, con Leticia Moreno y Pablo Heras-Casado

La violinista Leticia Moreno vuelve al Teatro Monumental para interpretar junto a la Orquesta Sinfónica RTVE bajo la batuta de Pablo Heras-Casado el Concierto para violín y orquesta de Felix Mendelssohn. A continuación, la cuarta sinfonía de Beethoven. El concierto del viernes 16 de abril lo emitirá Radio Clásica ese mismo día a las 20:00 y se podrá ver el sábado 24 de abril en Los conciertos de La 2.

El concierto para violín y orquesta en Mi menor, Op. 64 de Felix Mendelssohn es la última gran obra orquestal del compositor alemán, que ha alcanzado una gran popularidad dentro del repertorio de violín, hasta el punto de ser uno de los conciertos para este instrumento que más se interpreta en la actualidad. Mendelssohn la compuso para su amigo, el violinista Ferdinand David, y la estrenó en 1845 tras seis años de trabajo. Es uno de los primeros conciertos para violín del Romanticismo y ha tenido gran influencia en compositores posteriores. La obra, que contará con la violinista Leticia Moreno como solista, se divide en tres movimientos: Allegro molto appassionato, Andante y Allegretto non troppo-Allegro molto vivace.

Tras Mendelssohn la Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por Pablo Heras-Casado interpretará la Sinfonía número 4 en Si bemol mayor Op. 60 de Ludwig van Beethoven. Fue compuesta en 1806 y estrenada en 1807 con el propio genio de Bonn a la batuta. Al parecer fue un encargo del conde Franz von Oppersdorff, a quien está dedicada. Situada entre dos cimas de la historia de la música como son la tercera sinfonía ‘heroica’ y la quinta, es una obra maestra de gran vitalidad y expresividad a la vez que exige virtuosismo a la orquesta para desarrollar sus motivos y células rítmicas perfectamente armadas en una partitura que adelanta recursos técnicos poco explotados en su época.

La cuarta sinfonía de Beethoven se divide en cuatro movimientos: Adagio-Allegro vivace, Adagio, Allegro vivace-Trio. Un poco meno allegro y Allegro ma non troppo.

Leticia ha trabajado con directores como Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen, Paavo Järvi, Vladimir Ashkenazy, Christoph Eschenbach, Yuri Temirkanov, Krzysztof Penderecki, Andrés Orozco-Estrada, Josep Pons, Juanjo Mena, Gustavo Gimeno, Peter Eötvös y Andrey Boreyko, entre otros. Asimismo, ha colaborado con orquestas como la Sinfónica de Viena, Philarmonia de Londres, Mahler Chamber Orchestra, Filarmónica de San Petersburgo, Nacional de Washington, Orquesta del Mariinsky, Maggio Musicale Fiorentino, Filarmónicas de Montecarlo y Luxemburgo, Joven Orquesta Simón Bolívar, y con las principales orquestas españolas y latinoamericanas.

Alabada por la crítica por su interpretación en el estreno mundial del concierto para violín ‘Aurora’, de Jimmy López con la Sinfónica de Houston, Leticia ha actuado recientemente con la Filarmónica de Helsinki, la Orquesta Sinfónica NHK de Tokyo y la NCPA de Beijing. En la temporada 2020/21 Leticia debutará con la Orquesta Sinfónica de Sao Paolo bajo la batuta de Josep Pons, con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga, en el festival Cesky Krumlov, así como con la Royal Northern Sinfonia y Antonio Méndez. Además, Leticia será la artista residente de la Orquesta de Valencia y actuará con la OBC y la Academy of St Martin in the Fields

Tras el lanzamiento de su último CD ‘Piazzolla’ con la Orquesta Filarmónica de Londres, se ha convertido en un referente mundial en el repertorio del compositor argentino. Además, ha grabado otros dos importantes discos: ‘Spanish Landscapes’ y el Concierto para violín nº 1 de Shostakovich con la Filarmónica de San Petersburgo dirigida por Yuri Temirkanov.

Leticia Moreno ha estudiado con Zakhar Bron, Maxim Vengerov y Mtislav Rostropovich en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, la Escuela Superior de Música de Colonia y Guildhall School de Londres siendo el miembro más joven en ser admitido en la prestigiosa Fundación Alexander von Humboldt. Ha ganado concursos internacionales de violín como Szeryng, Concertino Praga, Novosibirsk, Sarasate, Kreisler y es Premio Princesa de Girona de las Artes y Letras. Española de nacimiento y de ascendencia peruana, ha desarrollado una profunda relación musical con Latinoamérica y especialmente con su país de origen donde acude actúa cada temporada. Leticia toca un Nicolò Gagliano de 1762.