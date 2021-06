Juan José Baños Loinaz

Nado en La Felguera (Asturias) en 1955, é licenciado en Ciencias da Información pola Universidade Autónoma de Barcelona. Exerceu diversos cargos en “Deia” entre 1977 e 2005, incluído o de director.

Foi patrón do Museo de Belas Artes e membro do Pleno da Cámara de Comercio de Bilbao, socio e director xeral de Business & Media (2005-2013), conselleiro de EiTB (2012-2013), director xeral de Itelazpi (2013-2017) e presidente de UNIRED. En decembro de 2017 foi nomeado director de “Deia”. Na actualidade é director xeral do Grupo Noticias.