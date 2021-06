Jenaro Castro Muiña

Nado en Lugo en 1961, é licenciado en Xornalismo pola UCM. Traballou en Cadena SER e COPE e, dende hai 30 anos, está en TVE onde editou e presentou o Telexornal en todas as súas franxas, así como avances e especiais informativos.

Dirixiu e presentou ‘Semanal 24 horas’ entre 2004 e 2012 en Canal 24 Horas. De 2012 a 2018 foi director de programas informativos non diarios de TVE, así como director e presentador de ‘Informe Semanal’. Recibiu o Premio Xornalismo de Andalucía, un Premio Ondas e o Premio Puro Cora de Xornalismo.

Sendo editor do TD-2, o Telexornal recibiu no ano 2000 o Premio Iris da Academia e, mentres traballaba en ‘Informe Semanal’, o programa foi en 2012 Premio Iris da Academia. Conta con tres Antenas de Ouro e foi finalista no Festival de TV de Nova York (2017).