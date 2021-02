Pablo González y el violinista Emmanuel Tjeknavorian, esta semana con la Orquesta Sinfónica RTVE

El programa decimotercero de la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE incluye el Concierto para violín Op. 1 del compositor y director Loris Tjeknavorian y la composición de Maurice Ravel ‘Mi madre, la oca’ (Ma Mére l’Oye) con el maestro Pablo González en el podio del Teatro Monumental. El concierto del viernes 26 de febrero lo emitirá Radio Clásica ese mismo día a las 20:00 y posteriormente se podrá ver en Los conciertos de La 2.

El concierto de esta semana comienza el Concierto para violín Opus 1, del compositor y director armenio iraní Loris Tjeknavorian (1937). Autor de 6 óperas, 5 sinfonías e importantes obras corales, también ha escrito conciertos para violín, piano, guitarra, violonchelo, música de ballet y música de cámara. Composiciones que han interpretado las mejores orquestas del mundo, a menudo dirigidas por él mismo. Entre estas obras destaca el Concierto para violín Op. 1 que interpretará su hijo, el reconocido violinista y también director Emmanuel Tjeknavorian, con Pablo González al frente de la Orquesta Sinfónica RTVE.

El concierto para violín Op. 1 de Loris Tjeknavorian tiene una duración de unos 24 minutos y se divide en tres movimientos: Allegro enérgico, Andante cantábile y Allegro con spirito.

A continuación, Ma mère l’Oye (Mi madre la oca), que Maurice Ravel escribió en 1910 para evocar el mundo de los sueños y los cuentos infantiles. Compuesta inicialmente como dueto de piano para dos niños, hijos de un matrimonio amigo de Ravel, éste la orquestó un año más tarde y la extendió para convertirla en un ballet. En el concierto de esta semana, la Orquesta Sinfónica RTVE interpretará bajo la batuta de Pablo González la suite, no la versión completa de ballet. Cada uno de los 5 movimientos que la integran evoca un cuento clásico infantil: Pavana de la Bella Durmiente del Bosque, Pulgarcito, Laideronnette emperatriz de las pagodas, La conversación de la Bella y la Bestia y El jardín encantado. Nos encontramos un buen ejemplo del dedicado lirismo y a la vez el gran virtuosismo poético del gran pianista y compositor francés, que además fue uno de los grandes orquestadores del siglo XX.

Puedes comprar aquí las entradas para este concierto

Pablo González



Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación, Pablo González nació en Oviedo y estudió en ‘Guildhall School of Music’ de Londres. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués y en el ‘Donatella Flick’. Ha sido Director Titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) y, anteriormente, Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Granada. En la actualidad es el Director Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE además de asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.

Pablo González ha dirigido importantes formaciones incluyendo: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, BBC National Orchrestra of Wales, Royal Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, NHK Orchestra (Japón), Orquesta Sinfónica Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas españolas.

Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L’elisir d’amore en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), Una voce in off, La voix humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi (versión concierto) en el Gran Teatre del Liceu (Barcelona) y Madama Butterfly (Ópera de Oviedo).

Recientes y próximos compromisos destacan sus apariciones con la The Hallé (Mánchester), City of Birmingham Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Frankfurt Radio Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, Gürzenich-Orchester Köln, Dresdner Philharmonie, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Helsinki Philharmonic, Lahti Symphony Orchestra (Finlandia), Residentie Orkest, Orchestra della Svizzera Italiana, regresando a la Orquesta Nacional de España, OBC, sinfónicas de Galicia, Bilbao y Asturias entre otras.

Ha colaborado con solistas como Maxim Vengerov, Nikolai Lugansky, Javier Perianes,

Khatia Buniatishvili, Beatrice Rana, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Sol Gabetta,

Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Frank Peter Zimmermann, Arcadi Volodos,

Viktoria Mullova, Johannes Moser, Truls Mork y Viviane Hagner.