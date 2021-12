Probablemente por estas fechas, hace un año, muchos ya teníamos en el bolsillo varios décimos para el sorteo extraordinario de Navidad. Pero este año parece que nos está costando. A menos de dos meses del sorteo de la Lotería Nacional más esperado del año, las administraciones han visto un descenso en las ventas del 30% respecto a la misma fecha el pasado año, y se estima que el Estado pueda dejar de ingresar 1.200 millones de euros. Las restricciones al movimiento, o las recomendaciones de limitar las reuniones sociales, son algunos de los motivos que han hecho que compremos menos.

Menos turismo

Para quienes compran lotería, hacerse con un décimo de los destinos que visita, especialmente en verano, es casi una tradición: “Cuando vas a un viaje te llevas como una especie de recuerdo por decirlo de alguna manera, pero este año como no hemos salido de casa, pues ni de Madrid llevamos”, nos cuenta un comprador habitual a pie de calle.

“Siempre que hemos ido por ahí de viaje traes lotería, pues si no has ido, los sitios que son tan turísticos y que tenían unas colas de miedo, seguro que no han vendido ni la mitad”, confirma otra compradora habitual. En este sentido, las ciudades de interior, o menos turísticas, no han sufrido de manera tan directa las consecuencias del descenso del turismo.

Es lo que ha ocurrido en la administración Nº2 de Ciudad Real. Según la administradora, Ana María Serna, “Nosotros no somos de costa entonces no hemos tenido ese bajón tan grande del verano, nos hemos mantenido a pesar de que las fiestas no han sido lo mismo ni mucho menos, pero lo hemos notado menos que otras administraciones”