Diumenge 22 de març a les 12:25h per La 2

"Tinc una idea", el programa de TVE Catalunya que recull el testimoni de persones emprenedores, està dirigit per Miquel Peralta. S’emet els diumenges a les 12.25h per La 2 www.facebook.com/tincunaidea twitter: @tincunaidea_tve

Moltes vegades els emprenedors i els petits empresaris necessiten una persona que els aporti coneixements especialitzats per tal de tirar endavant el seu projecte empresarial. Al programa d’aquesta setmana presentem diversos casos de mentoring, una estratègia molt desenvolupada als Estats Units i que acostuma a oferir bons resultats. També hem viatjat durant 4 dies de Barcelona a París i a Londres amb l'Imagine Express, un programa destinat a generar noves aplicacions en el sector del mòbil.

MENTORING: ELS MESTRES DELS NEGOCIS

Antigament els grecs ja sabien que una bona forma de desenvolupar el potencial de la persona era a través del mestratge d’un bon tutor. Aquesta filosofia aplicada a les empreses del segle XXI es converteix en el "mentoring", una estratègia sorgida als Estats Units que acostuma a oferir bons resultats.

Al programa d’avui coneixerem a diferents directius i empresaris que es converteixen en tutors disposats a transmetre el seu coneixement als professionals que volen millorar el seu projecte empresarial. Barcelona Activa ofereix aquest assessorament de forma gratuïta des de fa dos anys. Susana Tintoré, directora executiva de Barcelona Activa, ens explica per què han decidit apostar per aquest assessorament: "En el mentor l'empresa troba una persona que difícilment troba en el seu entorn, una persona que li dóna confiança i coneixements. Normalment la PIME està molt sola a l’hora de prendre decisions i en el seu entorn de confiança no troba el coneixement que requereix per les decisions estratègiques que ha de prendre."

IMAGINE EXPRESS 2015: IDEES A TOTA MÀQUINA

Imagine Express és un programa destinat a generar noves aplicacions en el sector del mòbil. Al programa d’aquesta setmana coneixerem els participants que han viatjat durant 4 dies en tren des de Barcelona, passant per París i fins a arribar a Londres amb l’objectiu de formar grups de tres persones amb l'encàrrec de generar solucions als reptes plantejats pels patrocinadors del programa.

Els millors equips de cada sector han pogut presentar el seu projecte al Mobile Word Congres de Barcelona i rebran finançament i orientació per poder dur a terme el seu projecte amb èxit.

Xavier Verdaguer, l’impulsor de l’Imagine Express, ens explica que: "Ajuntar gent en un espai perquè amb molt poc temps generin productes molt innovadors. Nosaltres ho fem en un tren, anem una mica més enllà perquè pensem que el viatge i el fet de sortir literalment de la teva zona de confort fa que acabin sortint idees molt innovadores."