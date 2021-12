Cómo cuidar los pies después del verano

El verano es la estación del año en que más mostramos los pies y también cuando más sufren. Uno de los tratamientos de salud y belleza que ayudan a mimar los pies es la pedicura. Consiste en cuidar los pies y sus uñas con el objetivo general de que caminemos con mayor comodidad y de mejorar su apariencia.

“En el momento que llega el verano nos ponemos sandalias y queremos que nuestros pies luzcan perfectos, es entonces cuando pensamos en someternos a una pedicura”, cuentan desde el centro de belleza Le Chris a RTVE.es.

Los pies son una parte dura al tiempo que delicada de nuestro cuerpo, requieren mucho mimo.



La salud de nuestros pies

La pedicura no es solo cuestión de estética, también es muy saludable. El masaje que se practica estimula la circulación de la sangre. “Notarás ligereza en el pie y en las piernas y a la hora de andar sentirás bienestar. Hay que tratar de llevar bien el pie para evitar cualquier tipo de molestia”, aclaran desde Le Chris.

Por su parte, el centro especializado en el cuidado de uñas en pies y manos Nails & Co señalan que “el cuidado de los pies es esencial porque son los que nos llevan a todos los lados. Hay que cuidarlos, no solo estéticamente, unos pies saludables son signo de bienestar. Si llevas una dureza no solo irás incómoda, incluso se puede infectar, lo que dificultará el andar”.



Para sus tratamientos, el centro madrileño Nails & Co apuesta por los productos orgánicos: cremas, geles, aceites. Suelen realizar una pedicura normal y después la especial para pies cansados o piernas hinchadas con algas marinas. “El efecto de las algas es refrescante y, finalmente se aplica una mascarilla con mentol para bajar la hinchazón de las piernas”.



Un procedimiento bien diferente es el que practican en AquaBliss, donde el OPI es el producto estrella. Es un tratamiento nada abrasivo especializado en pedicura. Aquí todo es natural, trabajan la uña y la cutícula con aceite de aguacate. “Nosotros eliminamos las cutículas empujando, no cortamos porque son células y no pretendemos hacer daño al cliente, queremos eliminar impurezas y toxinas con nuestro tratamiento”, explica Margot Mororo, empleada de AquaBliss, para RTVE.es.

Piedra exfoliante para llevar a cabo la pedicura.