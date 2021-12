¿Se cae el pelo en primavera y en otoño?

¿Cuántas veces has escuchado eso de que en primavera y en otoño se cae el cabello? ¿Mudamos el pelo como algunos animales o se trata solo de una creencia popular que no se sostiene científicamente?

Parece ser que es más lo segundo. La caída del pelo en primavera es otro falso mito. Así nos lo asegura el doctor Manuel Fernández Lorente, de Dermartología Pedro Jaén: "No hay ningún estudio científico serio que lo haya demostrado."

Tan solo se sabe que "en determinadas personas, sobre todo en el caso de las mujeres, la secreción de hormonas varía en determinadas épocas del año y eso influye en cierta pérdida transitoria y reversible de pelo. En todo casos estos biorritmos varían de un país a otro y en España parece ser que es de septiembre a noviembre".

Por tanto, si durante estos meses en los que empieza el calor notamos que el cabello se nos cae, no lo achaquemos al cambio del tiempo. Según el doctor Fernández es normal perder entre 40 y 100 pelos cada día por encima de estas cantidades podemos empezar a preocuparnos.

Falsos mitos sobre la caída del pelo

A raíz de las creencias populares hemos terminado creyendo que lavar frecuentemente el cabello empeora su aspecto e incluso que causa la alopecia. Y no es verdad. Manuel Fernández insiste: "Lavarse el pelo diariamente con champú no tiene ningún efecto sobre la alopecia ya que el champú no actúa sobre la raíz del pelo."

“No existen los champús anticaída“

Siguiendo ese principio también queda claro que no pueden exisitir los champús anticaída: "Ninguno tiene principios activos que penetren hasta la raíz del cabello, por lo que no influyen en el curso de la alopecia."

Lo mismo sucede con las espumas, lacas y gominas. Pueden modificar el aspecto de nuestra cabellera, pero en ningún caso afectan a la raíz.