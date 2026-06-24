Tres ejercicios para establecer acuerdos de pareja en 'Tras la tormenta'

Mantener el amor, poder crecer y evolucionar juntos. En este nuevo episodio de Tras la tormenta, Cristina Hermoso de Mendoza nos invita a reflexionar sobre uno de los grandes desafíos de las relaciones: cómo mantener el amor vivo mientras cada persona sigue creciendo y evolucionando. Porque amar no significa quedarse igual, sino aprender a transformarse juntos.

Un taller práctico de psicología con 3 ejercicios concretos para establecer acuerdos de pareja que cuenta con la psicóloga Ana de Luis que nos propone mirar la relación amorosa como un territorio de evolución individual y conjunta. Historias de oyentes caminantes tras la tormenta. Puedes escucharlo ya en RNE Audio: