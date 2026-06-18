Estrenamos 'Extra Sí', un viaje por el sonido Mákina

Extra Sí es un recorrido musical e histórico por el universo del sonido Mákina, el movimiento que marcó a toda una generación y transformó para siempre la cultura de club en España.

A través de cada programa, viajamos al corazón de un fenómeno que nació en las pistas de baile y acabó convirtiéndose en una auténtica expresión cultural y social. Revivimos los himnos que hicieron vibrar a miles de jóvenes, recuperamos las voces de sus protagonistas y repasamos los momentos decisivos que impulsaron la expansión de un sonido único, capaz de llenar discotecas, movilizar masas y crear una identidad propia.

Historia de la música Mákina Desde sus orígenes, a finales de los años ochenta, y su explosión durante la década de los noventa, exploramos la evolución de la Mákina, un género que encontró en la velocidad, la energía y la emoción una fórmula capaz de conectar con toda una generación. Analizamos las influencias musicales que contribuyeron a su nacimiento, la aparición de los primeros productores y DJs especializados, y el papel fundamental que desempeñaron las salas de referencia en la construcción de una escena que pronto trascendió las cabinas y las pistas de baile. La serie pone el foco en espacios míticos que se convirtieron en auténticos templos de la Mákina, lugares donde se forjaron tendencias, se crearon leyendas y se vivieron noches que aún permanecen en la memoria colectiva. A través de testimonios, anécdotas y recuerdos, reconstruimos la atmósfera de una época irrepetible, marcada por la pasión por la música, la amistad, la libertad y el sentimiento de pertenencia a una comunidad.

Los protagonistas de Extra Sí Pero este viaje no se limita al pasado. También analiza la huella que la Mákina ha dejado en la cultura popular, su influencia en géneros posteriores y el fenómeno de su recuperación entre las nuevas generaciones de aficionados. DJs legendarios, productores visionarios, salas emblemáticas, canciones inolvidables y miles de historias personales forman parte de este recorrido sonoro que conecta pasado y presente. Una mirada rigurosa y apasionada a uno de los movimientos musicales más importantes de la historia reciente de España, cuyo legado sigue resonando al ritmo de sus inconfundibles melodías y bases aceleradas.