Radio 3

Radio 3 desde el Low Festival 2026

  • Del 31 de julio al 2 de agosto, a partir de las 22.00 h | Bájate ya la APP exclusiva de Radio 3
  • Sigue en directo el Low Festival 2026 en Radio 3, con The Hives, Editors, Kasabian, Iván Ferreiro y más
Logotipo "LOW" en amarillo brillante y conectado, sobre fondo azul. Tipografía sans-serif redondeada.
RADIO 3

El Low Festival llega a Torrevieja con una nueva edición dispuesta a encender el verano a base del mejor directo. Un cartel que vuelve a apostar por la fuerza de la escena nacional e internacional, reuniendo sobre sus escenarios a grandes referentes como Iván FerreiroThe HivesEditors, Kasabian,La Casa Azul, Rufus T. FireflyGinebras oLeón Benavente y a los nombres más prometedores del momento como Mala Gestión o The Molotovs, entre muchos otros.

Como cada año, Radio 3 no falta a su cita levantina, ofreciendo una cobertura especial en directo. Podrás vivir lo mejor del Low Festival desde el 31 de julio al 2 de agosto a partir de las 22.00h de la noche y hasta las 2 de la mañana. 

Radio 3 sigue fiel a su compromiso de llevarte donde suena la mejor música, acompañándote en los momentos clave del verano festivalero. ¿Te vienes al Low con nosotros?