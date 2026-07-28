Radio 3 desde el Low Festival 2026

El Low Festival llega a Torrevieja con una nueva edición dispuesta a encender el verano a base del mejor directo. Un cartel que vuelve a apostar por la fuerza de la escena nacional e internacional, reuniendo sobre sus escenarios a grandes referentes como Iván Ferreiro, The Hives, Editors, Kasabian,La Casa Azul, Rufus T. Firefly, Ginebras oLeón Benavente y a los nombres más prometedores del momento como Mala Gestión o The Molotovs, entre muchos otros.

Como cada año, Radio 3 no falta a su cita levantina, ofreciendo una cobertura especial en directo. Podrás vivir lo mejor del Low Festival desde el 31 de julio al 2 de agosto a partir de las 22.00h de la noche y hasta las 2 de la mañana.

Radio 3 sigue fiel a su compromiso de llevarte donde suena la mejor música, acompañándote en los momentos clave del verano festivalero. ¿Te vienes al Low con nosotros?