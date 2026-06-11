Fue una de las figuras más singulares de la cultura española del siglo XX. Hija y nieta de maestras, la vida de Josefina Aldecoa está marcada por la herencia pedagógica de la Segunda República.

Imbuida del espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, entendió la enseñanza como una forma de transformación social y la escritura como aliada de la memoria.

En 1959, en plena dictadura, funda el Colegio Estilo en Madrid, un espacio de libertad, creatividad y pensamiento crítico por el que pasaron hijos de destacados escritores, cineastas, artistas e intelectuales de la época como Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Fernando Vizcaíno Casas, Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga o Antonio López.

Una clase del Colegio Estilo en 2012. Archivo de César Delgado Benítez

El documental "Josefina Aldecoa, escribir y educar contra el olvido" rescata la memoria y legado de la autora, desde su infancia en las montañas de León hasta la vinculación con la generación del 50. Fue crucial su relación con el escritor Ignacio Aldecoa, del que tomó el apellido tras su prematura muerte. En obras como Historia de una maestra, La enredadera o Desde la distancia plasmó su mirada sobre el contexto social y educativo de la España contemporánea.

Voces del documental: Amelia Castilla, Pachi de Quinto y Camelia Casas, Juan Cruz, Minerva Oso con Carmina, Estefanía Cabello, María del Mar del Pozo, Cristina Pons, Esther Blasco y Susana Aldecoa. RNE / EFE

El programa cuenta con los testimonios de su hija, Susana Aldecoa; los periodistas Juan Cruz y Amelia Castilla; la doctora en literatura Estefanía Cabello; y la historiadora de la educación María del Mar del Pozo. Participan también los antiguos alumnos Teo Planell, Manuela Velasco, Marcos Giralt Torrente, Pablo Mingote y Carlos Saura, y profesoras del Colegio Estilo como Carmen Carbajosa. Además, suena la voz de la propia Josefina, conservada en el Archivo RTVE.

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